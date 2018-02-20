«34 писателя подтвердили свое участие». Что интересного можно будет увидеть на международной книжной ярмарке в Минске

Новости Беларуси. Сербия в качестве почетного гостя и самое большое число экспонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске готовятся к проведению международной книжной ярмарки.

Уже известно, что для участия в масштабном форуме в белорусскую столицу приедут представители более чем 30 государств. Их примут сразу несколько площадок выставки, каждая из которых презентует потенциал страны.

Елена Павлова, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:

34 писателя подтвердили свое участие пока на сегодня. Мы надеемся, что их будет больше. Очень интересная программа для писателей, в том числе для молодых писателей и переводчиков.

Мы надеемся, что этот симпозиум очередной внесет свой достойный вклад в то дело, которое наше Министерство запланировало и делает.