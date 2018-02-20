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«34 писателя подтвердили свое участие». Что интересного можно будет увидеть на международной книжной ярмарке в Минске

20 февраля 2018 15:20
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Новости Беларуси. Сербия в качестве почетного гостя и самое большое число экспонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске готовятся к проведению международной книжной ярмарки.  

«34 писателя подтвердили свое участие». Что интересного можно будет увидеть на международной книжной ярмарке в Минске-1

«34 писателя подтвердили свое участие». Что интересного можно будет увидеть на международной книжной ярмарке в Минске-3

Уже известно, что для участия в масштабном форуме в белорусскую столицу приедут представители более чем 30 государств. Их примут сразу несколько площадок выставки, каждая из которых презентует потенциал страны.  

Большое внимание уделят Поднебесной. В частности, впервые представят «Энциклопедию Китая» на белорусском языке.  

«34 писателя подтвердили свое участие». Что интересного можно будет увидеть на международной книжной ярмарке в Минске-6

Елена Павлова, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:  
34 писателя подтвердили свое участие пока на сегодня. Мы надеемся, что их будет больше. Очень интересная программа для писателей, в том числе для молодых писателей и переводчиков.  

Мы надеемся, что этот симпозиум очередной внесет свой достойный вклад в то дело, которое наше Министерство запланировало и делает.  

«34 писателя подтвердили свое участие». Что интересного можно будет увидеть на международной книжной ярмарке в Минске-9

Нынешний книжный форум – юбилейный, 25-й по счету. За время существования выставки она стала крупнейшим масштабным смотром, который объединяет под одной крышей ведущие мировые издательства. В ходе нынешней книжной ярмарки состоится церемония награждения победителей Национального конкурса «Искусство книги». Традиционно пройдет и международный симпозиум литераторов.  

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт # Елена Павлова

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