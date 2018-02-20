Рейтинг кафе Минска: оценки санитарных врачей разместят на дверях заведений?

Новости Беларуси. В Минске проведена проверка санитарно-гигиенического состояния столичных кафе и ресторанов. По её итогам был составлен рейтинг. С делано это было в рамках действу ющего с 2015 года п роект а «Повышение качества и безопасности оказываемых услуг в сфере общественного питания г орода Минска», сообщили в программе «Большой город» .

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска:

Он разрабатывался вместе с рестораторами нашего города. Крупные специалисты в ресторанном бизнесе принимали участие в разработке критериев. Поэтому мы и определили основные подходы, которые влияют на безопасность и качество оказываемой услуги. Здесь и санитарное состояние, и организация производственного контроля внутри этой организации. Это и наличие, к примеру, резервного горячего водоснабжения, без которого не может работать объект и оказывать безопасные услуги. Это и соблюдение личной гигиены персоналом, и создание условий для этого персонала. Это и продукция, которая получается для изготовления блюд, которая, безусловно, должна иметь документы, должна быть безопасной и качественной. Исходя из этого, совместные выходы специалистов санэпидслужбы, управления торговли и услуг Мингорисполкома – они позволяют определить рейтинг каждого объекта по эти показателям и определить баллы. Мы начали с объектов, которые недавно строились, которые, в большинстве, получили «четвёрки» или «пятёрки», но не все – с первого раза.

Этот проект вызвал живой интерес у представителей общественного питания.

Поэтому, получив «единицу» или «двойку», очень многие обращаются за тем, чтобы повторно вышла комиссия, которая ещё раз проинспектирует то или иное заведение. То есть, он оказался интересен не только для населения, но и для самих рестораторов нашего города, для объектов общественного питания. Мы идём на то, чтобы идти повторно. Для того, чтобы, на самом деле, поддержать инициативу субъекта хозяйствования на улучшение состояние объекта.

Олег Степанюк, СТВ:

Ознакомился с рейтингом по состоянию на 1 января 2018 года. 251 объект был проверен. Те, кто получил «единицу» – эти объекты на грани закрытия или закрыты?

Нелли Гиндюк:

Наша задача – чтобы объекты были приведены в соответствие.

Задача этой комиссии – показать субъекту хозяйствования, где имеются нарушения.

Если же там выявлялись грубые нарушения – безусловно, принимали срочные меры по приостановлению работы объекта: или на проведение генеральной уборки, или на проведение санитарного дня. Для того, чтобы он возобновил свою работу в условиях отсутствия нарушений действующего законодательства.

Олег Степанюк:

То есть, вот эта «единица» – если я посмотрел рейтинг прежде, чем заказать столик. И в кафе, ресторане, куда я собираюсь пойти, «единица», «двойка» – моей безопасности ничто не грозит? Моему здоровью, желудку?

Нелли Гиндюк:

Безусловно, на эту «единицу» нужно обратить внимание. Потому что повторно комиссия, по какой-то причине, к ним не вышла. Но то, что по этому объекту поработал центр гигиены и эпидемиологии – в рамках мониторинга, в рамках оценки – это безусловно.

То есть, грубых нарушений там нет.

Однако, почему этот объект повторно не обратился? И почему его не волнует эта оценка? Это для меня, конечно, вопрос.

Олег Степанюк:

А, если бы Вы, проверив кафе, ресторан, вывешивали на дверях свою оценку? «Проверено» – «пять», «четыре», «три». Чтобы мы, заходя в ресторан, кафе видели. Может быть, это была бы мотивация скорее изменить эту оценку.