Частицы проходят около 5 км! Показываем процесс производства муки
Белорусский хлеб – чем привлекает потребителя отечественный продукт? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
Чтобы получить качественный продукт номер один, нужно абсолютно безупречное качество на всех этапах. В производстве белорусского хлеба это «золотое правило».
Ольга Мамкина, заместитель директора Борисовского комбината хлебопродуктов:
Нельзя оступиться нигде, начиная с посева зерна, заканчивая производством муки. Уже на этапе заготовки, начиная с августа, по приемке зерна сидят лаборанты, которые четко знают, что должно быть как золото: зернышко к зернышку. Это золото полей. В каждом зернышке мы смотрим такие показатели, как натура, качество клейковины. Это все очень важно.
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Прежде, чем из зерна получится мука, продукт, созданный природой, пройдет сотни метров. Такова технология. Именно это оборудование помогает нивелировать изменчивый характер погоды. Ведь зерно, например, в дождливые и засушливые годы получается разное. Но мука на выходе из этого цеха должна быть одинаковой.
Павел Васильков, начальник цеха мукомольной продукции Борисовского комбината хлебопродуктов:
У нас год начинается не в январе, а в июле-августе, то есть процесс созревания урожая. Каждый год отличаются качественные показатели сырья. Регулируется все технологически. Около 5 километров различные частицы проходят.
Подробности в видео.