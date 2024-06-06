Частицы проходят около 5 км! Показываем процесс производства муки

Белорусский хлеб – чем привлекает потребителя отечественный продукт? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа». Чтобы получить качественный продукт номер один, нужно абсолютно безупречное качество на всех этапах. В производстве белорусского хлеба это «золотое правило».

Ольга Мамкина, заместитель директора Борисовского комбината хлебопродуктов:

Нельзя оступиться нигде, начиная с посева зерна, заканчивая производством муки. Уже на этапе заготовки, начиная с августа, по приемке зерна сидят лаборанты, которые четко знают, что должно быть как золото: зернышко к зернышку. Это золото полей. В каждом зернышке мы смотрим такие показатели, как натура, качество клейковины. Это все очень важно. Современная технология решает проблему погодных условий. С чего начинается изобилие хлеба в магазинах – подробности здесь.

Прежде, чем из зерна получится мука, продукт, созданный природой, пройдет сотни метров. Такова технология. Именно это оборудование помогает нивелировать изменчивый характер погоды. Ведь зерно, например, в дождливые и засушливые годы получается разное. Но мука на выходе из этого цеха должна быть одинаковой.