Прямой эфир

Частицы проходят около 5 км! Показываем процесс производства муки

06 июня 2024 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский хлеб – чем привлекает потребителя отечественный продукт? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».

Чтобы получить качественный продукт номер один, нужно абсолютно безупречное качество на всех этапах. В производстве белорусского хлеба это «золотое правило».

Частицы проходят около 5 км! Показываем процесс производства муки-1

Ольга Мамкина, заместитель директора Борисовского комбината хлебопродуктов:
Нельзя оступиться нигде, начиная с посева зерна, заканчивая производством муки. Уже на этапе заготовки, начиная с августа, по приемке зерна сидят лаборанты, которые четко знают, что должно быть как золото: зернышко к зернышку. Это золото полей. В каждом зернышке мы смотрим такие показатели, как натура, качество клейковины. Это все очень важно.

Современная технология решает проблему погодных условий. С чего начинается изобилие хлеба в магазинах – подробности здесь.

Частицы проходят около 5 км! Показываем процесс производства муки-4

Прежде, чем из зерна получится мука, продукт, созданный природой, пройдет сотни метров. Такова технология. Именно это оборудование помогает нивелировать изменчивый характер погоды. Ведь зерно, например, в дождливые и засушливые годы получается разное. Но мука на выходе из этого цеха должна быть одинаковой. 

Частицы проходят около 5 км! Показываем процесс производства муки-7

Павел Васильков, начальник цеха мукомольной продукции Борисовского комбината хлебопродуктов:
У нас год начинается не в январе, а в июле-августе, то есть процесс созревания урожая. Каждый год отличаются качественные показатели сырья. Регулируется все технологически. Около 5 километров различные частицы проходят.

Подробности в видео.

# Продукты питания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Современная технология решает проблему погодных условий. С чего начинается изобилие хлеба в магазинах?
06 июня 2024 15:46

Современная технология решает проблему погодных условий. С чего начинается изобилие хлеба в магазинах?

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с победителями рекламной игры
06 июня 2024 14:52

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с победителями рекламной игры

Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 6-7 июля
06 июня 2024 13:52

Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 6-7 июля