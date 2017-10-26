Как не попасть в аварию зимой: советы ГАИ

Новости Беларуси. Мокрый снег не вызвал роста аварийности на дорогах Минщины. Об этом рассказали в Госавтоинспекции области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 ДТП, два из них – с пострадавшими.

В Минском районе в результате столкновения Ford Focus с автобусом погибла женщина-водитель легковушки. Неблагоприятные природные условия требуют от участников дорожного движения более аккуратных поведения на дороге.