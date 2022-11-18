Чаму гісторыю трэба вывучаць па кнізе «Я з вогненнай вёскі» і што асаблівага ў творах Янкі Маўра? Кніжны агляд ад дырэктара выдавецтва

Алесь Бадак:

Яны запісалі гэтыя ўспаміны. У выніку атрымалася вельмі трагічная кніжка, але кніга, якая мела вельмі вялікі рэзананс, таму што нічога падобнага ў свеце не было. І калі яе пераклалі на англійскую мову, некаторыя іншыя еўрапейскія мовы, для Еўропы гэта было настолькі нечакана і настолькі даведаліся пра Вялікую Айчынную вайну, што кніга стала там сапраўдным бестселерам.

І менавіта па кніжках, як «Я з вогненнай вёскі», трэба вывучаць нашу гісторыю і ўвогуле гісторыю сусветную, а не па баевіках, у якіх яна паказана ледзь не нейкай рамантычная гісторыяй. Гэта няпраўда. Фашызм і нацызм – гэта вельмі страшна і гэта не павінна паўтарыцца.