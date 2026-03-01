Участие в политической жизни! Рассказываем, какие равные права есть у россиян и белорусов в Союзном государстве

Алена Сырова, СТВ: Вы не задумывались, а оказывается, в Беларуси россияне давно пользуются возможностью участия в политической жизни страны. На последних выборах в местные Советы депутатов (два года назад они проходили) избрано 15 граждан Российской Федерации. Больше всего в Гомельской области.

Андрей Беляков, начальник центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Решение, которое было принято в 2025 году, когда наконец-то на уровне Государственной думы Российской Федерации ратифицировали соответствующий протокол, и граждане, проживающие на территории Российской Федерации, белорусские граждане, получили возможность голосовать и быть избранными на выборах в местные Советы депутатов, в местные муниципалитеты. Это право логичным образом укладывается в интеграционный трек Союзного государства. Это укладывается в предоставление равных возможностей и равных прав для граждан России и Беларуси.

Я думаю, что наши граждане воспользуются этим правом, тем более мы знаем, что беларусы традиционно активно себя проявляют. Формы работы с населением, которые мы используем у себя на территории, вполне могут быть апробированы и в российской практике.

Отрадно сказать, что в белорусском законодательстве это право для российских граждан было предусмотрено еще в 2000 году. Единственное, на что обращу внимание, не для всех граждан Российской Федерации, а лишь для тех, кто постоянно проживает на территории Республики Беларусь.

Еще отмечу то, что у нас всего на территории Республики Беларусь на сегодняшний день проживают около 100 тысяч российских граждан, имеющих вид на жительство и имеющих возможность участвовать в избирательном процессе.

Таким образом, мы подвели некую черту, мы создали дополнительные условия для того, чтобы и граждане России в Беларуси, и наши белорусы могли в конкретных ситуациях, на конкретных территориях вносить свой вклад в повышение уровня жизни людей, представляя их интересы, отстаивая их права и тем самым создавая хорошую базу для развития двух наших государств.