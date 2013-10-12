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Центральную Европу замело снегом

12 октября 2013 14:43
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Новости Европы. Центральная Европа оказалась во власти зимы. Сильные снегопады  привели к серьезным проблемам на дорогах.

В Швейцарии на горных трассах застряли десятки машин, которые не смогли преодолеть сугробы на летних шинах. За сутки 30-сантиметровые сугробы выросли и во французских Альпах. Замело Австрию и южную часть Германии. Там в снежной блокаде оказался один из населенных пунктов, в котором проживают около 25 тысяч человек. Частично нарушено железнодорожное сообщение. Закрыты многие автострады. На дорогах резко возросло количество ДТП. Дорожные службы работают в авральном режиме. Полиция призывает водителей на время отказаться от поездок на личном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода

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