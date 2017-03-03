Центр Минска вернулся в 1067 год: реконструкцию битвы на Немиге организовали на площади Свободы

Новости Беларуси. На дворе снова 1067 год. В Минске в эти минуты проходит реконструкция кровавой битвы на Немиге. Семь дней сражений за несколько часов. Это жесточайшее побоище стало первым упоминанием белорусской столицы в «Повести временных лет». Таким образом, именно с 3 марта 1067 года и идет летоисчисление истории города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда, 950 лет назад, Минск был полностью разрушен. После этого сражения на Немиге город неоднократно становился свидетелем междоусобных войн, после каждой из которых сгорал дотла и возрождался. Все эти периоды можно увидеть и сейчас в сердце столицы.