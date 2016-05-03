Центр Минска вечером 3 мая будет перекрыт: пройдет очередная репетиция шествия памяти

Новости Беларуси. Центр Минска 3 мая вечером вновь будет перекрыт. В столице пройдет очередная репетиция шествия памяти. В связи с этим с 19 до 21 часа будет закрыто движение на пересечениях улиц, ведущих к площади Победы. И это касается не только автомобилистов, но и пассажиров общественного транспорта, так как изменятся трассы некоторых автобусных маршрутов.

Напомню, 9 мая праздничная колонна пройдет по проспекту Независимости от перекрестка с улицей Янки Купалы до площади Победы. Всего в шествии будут участвовать почти шесть тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.