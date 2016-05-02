На МКАДе полностью завершились основные работы по благоустройству

Новости Беларуси. Скорость, чистота, лоск! На Минской кольцевой автодороге полностью завершились основные работы по благоустройству. Магистраль несколько недель окружали вниманием десятки представителей городских коммунальных служб. Вдоль МКАД восстановили газоны, посадили деревья и кустарники. Тщательную уборку провели в лесах и придорожных зонах отдыха: вывезли повАленные деревья, мусор, расчистили заросли. Придорожные полосы украсили и альпийские горки. Всего вдоль кольцевой появилось 6 таких композиций из растений и камней.

Кольцевая дорога — это еще 27 мостов и 16 подземных пешеходных переходов. Все они также готовы к весеннему сезону. Привели в порядок парапеты, бордюры, и ограждения, заменили навесы. Специалисты использовали около полутысячи килограммов эмали и 20 тонн краски. Теперь это не просто скоростная трасса, а дорога, которой можно гордиться своими пейзажами и элементами благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.