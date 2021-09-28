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Ценник 99,99 рублей. Как на самом деле работают скидки в магазинах?

28 сентября 2021 18:11
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Скидки – это выгодно?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Правда ли ценник на ярлыке «99,99»?  

Ценник 99,99 рублей. Как на самом деле работают скидки в магазинах?-1

Елена Бондарик, начальник отдела коммерческой службы:  
99,99 – это просто зрительный, психологический обман. Я здесь могу сказать как покупатель: я понимаю, что 99,99 – это 100 рублей, и не нужно себя обманывать. Трезво смотреть на ценники, понимать, сколько это стоит, вот и все.  

Екатерина Забенько:  
А когда скидка 50-60 %? Потому что многие говорят, что отклеивают новый ценник и видят старый, который еще меньше.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Завышают ли цены для того, чтобы потом сделать большую скидку?  

Елена Бондарик:  
На примере нашего предприятия – у нас такого нет. Я могу с гарантией сказать, что мы этим не пользуемся и такого нет. Возможно, где-то и есть.  

Ценник 99,99 рублей. Как на самом деле работают скидки в магазинах?-4

Алена Родовская:  
А какие максимальные скидки выгодны для продавцов? Когда мы видим 70-80 %, «ликвидация коллекции».

Елена Бондарик:  
Здесь нельзя сказать о размере скидок, выгоден он или не выгоден. Можно выгоду получить и при скидке 10 %, понимаете? Хочу отметить, что скидки исходят не от одного объекта, а совместные с производителями либо импортерами. Мы не обманываем покупателей, точно вам могу сказать.  

Михаил Грачев, финансовый консультант:  
На самом деле вопрос в том, что скидки чаще всего устанавливаются на те товары, которые по тем или иным причинам… заканчивается срок годности, товар необходимо продать на любых условиях. Либо в торговые сети была поставлена достаточно большая партия, и эта партия уже принесла какую-то ожидаемую прибыль. И тот остаток, который сейчас выставляется, несущественен для общего объема и его можно продать с любой скидкой. В европейских магазинах иногда бывают скидки – товар, который может стоить 100 евро, продают за 1.  

Ценник 99,99 рублей. Как на самом деле работают скидки в магазинах?-7

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# Торговля # общество # Елена Бондарик # Михаил Грачев # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Фотофакт

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