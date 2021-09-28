Ценник 99,99 рублей. Как на самом деле работают скидки в магазинах?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Бондарик, начальник отдела коммерческой службы:

99,99 – это просто зрительный, психологический обман. Я здесь могу сказать как покупатель: я понимаю, что 99,99 – это 100 рублей, и не нужно себя обманывать. Трезво смотреть на ценники, понимать, сколько это стоит, вот и все.

Екатерина Забенько:

А когда скидка 50-60 %? Потому что многие говорят, что отклеивают новый ценник и видят старый, который еще меньше.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Завышают ли цены для того, чтобы потом сделать большую скидку?

Елена Бондарик:

На примере нашего предприятия – у нас такого нет. Я могу с гарантией сказать, что мы этим не пользуемся и такого нет. Возможно, где-то и есть.