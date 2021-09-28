Ценник 99,99 рублей. Как на самом деле работают скидки в магазинах?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Скидки – это выгодно?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Правда ли ценник на ярлыке «99,99»?
Елена Бондарик, начальник отдела коммерческой службы:
99,99 – это просто зрительный, психологический обман. Я здесь могу сказать как покупатель: я понимаю, что 99,99 – это 100 рублей, и не нужно себя обманывать. Трезво смотреть на ценники, понимать, сколько это стоит, вот и все.
Екатерина Забенько:
А когда скидка 50-60 %? Потому что многие говорят, что отклеивают новый ценник и видят старый, который еще меньше.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Завышают ли цены для того, чтобы потом сделать большую скидку?
Елена Бондарик:
На примере нашего предприятия – у нас такого нет. Я могу с гарантией сказать, что мы этим не пользуемся и такого нет. Возможно, где-то и есть.
Алена Родовская:
А какие максимальные скидки выгодны для продавцов? Когда мы видим 70-80 %, «ликвидация коллекции».
Елена Бондарик:
Здесь нельзя сказать о размере скидок, выгоден он или не выгоден. Можно выгоду получить и при скидке 10 %, понимаете? Хочу отметить, что скидки исходят не от одного объекта, а совместные с производителями либо импортерами. Мы не обманываем покупателей, точно вам могу сказать.
Михаил Грачев, финансовый консультант:
На самом деле вопрос в том, что скидки чаще всего устанавливаются на те товары, которые по тем или иным причинам… заканчивается срок годности, товар необходимо продать на любых условиях. Либо в торговые сети была поставлена достаточно большая партия, и эта партия уже принесла какую-то ожидаемую прибыль. И тот остаток, который сейчас выставляется, несущественен для общего объема и его можно продать с любой скидкой. В европейских магазинах иногда бывают скидки – товар, который может стоить 100 евро, продают за 1.