Юных исследователей Минской области приглашают принять участие в конкурсе

Новости Беларуси. Принять участие в конкурсе исследовательских работ приглашают учеников школ и гимназий, учащихся профессионально-технических заведений Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучшие молодые исследователи будут определены 27 октября по итогам работы секций: по астрономии, информатике, истории, краеведению, физике и другим дисциплинам. Их организуют на базе Минского областного института развития образования, в Государственном областном лицее, и в школах №1 Фаниполя и Заславля.

Елена Жученко, главный специалист главного управления по образованию Миноблисполкома:

Этот конкурс позволяет учащимся углубить свои знания в учебных предметах. Повысить интерес к учебной деятельности. С каждым годом популярность этого конкурса среди среднего звена школьников растет. В 2017 году учащиеся принимали участие только в двух секциях. В 2018 году количество предметов расширено.