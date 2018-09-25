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Юных исследователей Минской области приглашают принять участие в конкурсе

25 сентября 2018 19:18
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Новости Беларуси. Принять участие в конкурсе исследовательских работ приглашают учеников школ и гимназий, учащихся профессионально-технических заведений Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юных исследователей Минской области приглашают принять участие в конкурсе-1

Лучшие молодые исследователи будут определены 27 октября по итогам работы секций: по астрономии, информатике, истории, краеведению, физике и другим дисциплинам. Их организуют на базе Минского областного института развития образования, в Государственном областном лицее, и в школах №1 Фаниполя и Заславля.

Юных исследователей Минской области приглашают принять участие в конкурсе-4

Елена Жученко, главный специалист главного управления по образованию Миноблисполкома:
Этот конкурс позволяет учащимся углубить свои знания в учебных предметах. Повысить интерес к учебной деятельности. С каждым годом популярность этого конкурса среди среднего звена школьников растет. В 2017 году учащиеся принимали участие только в двух секциях. В 2018 году количество предметов расширено.

Юных исследователей Минской области приглашают принять участие в конкурсе-7


Этот форум стал уже традиционным и в 2018 году он организуется 21-й раз. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Минского областного института развития образования.

# Образование в Беларуси # общество # Елена Жученко # Фотофакт

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