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26 сентября один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» будет закрыт

25 сентября 2018 20:17
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Новости Беларуси. Временные неудобства. Один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» 26 сентября закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

26 сентября один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» будет закрыт-1

 Реконструкция пригласительной площадки запланирована в сторону проспекта Независимости. Перекрыт будет только этот участок, остальные будут доступны для пассажиров. Работы планируют завершить к 12 октября.

26 сентября один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» будет закрыт-4

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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