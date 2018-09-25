26 сентября один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» будет закрыт

Новости Беларуси. Временные неудобства. Один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» 26 сентября закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Временные неудобства. Один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» 26 сентября закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Реконструкция пригласительной площадки запланирована в сторону проспекта Независимости. Перекрыт будет только этот участок, остальные будут доступны для пассажиров. Работы планируют завершить к 12 октября.