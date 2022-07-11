«Целый год готовимся». Витебск принимает гостей и участников «Славянского базара»

Новости Беларуси. Витебск радушно встречает гостей и участников Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Аккредитация стартовала еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми бейджи получают сотрудники дирекции, технические службы, местные танцевальные коллективы, которые принимают участие в фестивальной программе. Всего же будет выдано около 5 тысяч карточек – именно столько ожидается участников форума. Это представители СМИ, конкурсанты взрослых и детских музыкальных программ. В ближайшие дни у входа в дирекцию фестиваля выстроится и армия фанатов. В Витебск начнут прибывать знаменитости.

Яна Лосева, участница хореографического ансамбля «Зорька»: Для меня это уже четвертый «Славянский базар». В этом году мы выступаем на детском конкурсе. На открытии у нас один номер и сразу несколько звезд. Даже еще не репетировали с ними. Также мы поднимаем флаги в этом году. Для меня это долгожданное событие. Мы его ждем целый год. Начинаем готовится раньше. Целый год готовимся к нему.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Каждый год карточка меняет свой вид. Видоизменяется василек. Наши дизайнеры рисуют ее по-новому. Есть защитная голограмма, которая защищает карточку от подделок. Она тоже разработана дизайнерами специально.

Пока служба аккредитации работает в дневное время. С завтра, 12 июля, она переходит на круглосуточный режим выдачи бейджев.