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Оранжевый уровень опасности. 11 и 12 июля в Беларуси синоптики обещают непогоду

11 июля 2022 10:19
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Новости Беларуси. Сложные погодные условия во многих районах Беларуси ожидаются 11 и 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности. 11 и 12 июля в Беларуси синоптики обещают непогоду-1

12 июля по северо-западной половине пройдут сильные дожди. Ночью местами, днем на большей части территории ожидается усиление ветра. В отдельных районах по юго-западу его скорость может достигать 24 метров в секунду. К тому же похолодает. Непогода уже сегодня начнет накрывать Беларусь с северо-востока.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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