Оранжевый уровень опасности. 11 и 12 июля в Беларуси синоптики обещают непогоду

Новости Беларуси. Сложные погодные условия во многих районах Беларуси ожидаются 11 и 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 июля по северо-западной половине пройдут сильные дожди. Ночью местами, днем на большей части территории ожидается усиление ветра. В отдельных районах по юго-западу его скорость может достигать 24 метров в секунду. К тому же похолодает. Непогода уже сегодня начнет накрывать Беларусь с северо-востока.