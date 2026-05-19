БЖД пустит дополнительные поезда на фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»

Комфортно и без опозданий. Белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда на 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршруты свяжут Витебск с Минском и Москвой. Составы из белорусской столицы будут курсировать с 14 по 20 июля, а из российской – с 13 по 21 июля. График движения подстроили под праздничную программу, чтобы зрители успевали на ночные концерты. Поезда обещают тематически украсить. Продажа билетов уже открыта. Купить их можно в кассах вокзалов или на официальном сайте БЖД.