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На базе учебного центра МВД прошли соревнования СОБР «Наследники героев»

19 мая 2026 07:21
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На базе учебного центра специального назначения внутренних войск МВД состоялись соревнования «Наследники героев» по стрельбе из боевого оружия среди групп СОБР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе учебного центра МВД прошли соревнования СОБР «Наследники героев»-2

Мероприятие было нацелено на совершенствование профессиональной подготовки бойцов и поддержание их готовности к выполнению задач в любых условиях. Участники выполнили три комплексных упражнения – с элементами тактики, стрельбы, скоростных и силовых испытаний. Задания позволили оценить мастерство как отдельных бойцов, так и слаженность работы групп. Кульминацией стали дуэльные поединки операторов беспилотных летательных аппаратов: военнослужащие управляли дронами, проходили заданный маршрут и соревновались в точности поражения цели – победителем становился тот, кто первым достигал успеха в конечной точке. 

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