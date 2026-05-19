На базе учебного центра МВД прошли соревнования СОБР «Наследники героев»

Мероприятие было нацелено на совершенствование профессиональной подготовки бойцов и поддержание их готовности к выполнению задач в любых условиях. Участники выполнили три комплексных упражнения – с элементами тактики, стрельбы, скоростных и силовых испытаний. Задания позволили оценить мастерство как отдельных бойцов, так и слаженность работы групп. Кульминацией стали дуэльные поединки операторов беспилотных летательных аппаратов: военнослужащие управляли дронами, проходили заданный маршрут и соревновались в точности поражения цели – победителем становился тот, кто первым достигал успеха в конечной точке.