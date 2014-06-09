Бывшие узники нацизма и ветераны встретились в Минске в преддверии начала строительства мемориального комплекса «Тростенец»

Новости Беларуси. Как уберечь молодежь от ужасов фашизма и сохранить память о великой трагедии. Об этом 9 июня говорили бывшие узники нацизма, ветераны, а также специалисты в сфере культуры и образования из Беларуси и Германии. Их встреча приурочена к началу строительства мемориального комплекса «Тростенец».

Это место самого массового уничтожения людей в годы фашистской оккупации. Территория бывшей фабрики смерти – более 100 гектаров. Средства на возведение комплекса перечисляют не только белорусы, но и жители Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Борисова, бывшая узница концлагеря «Освенцим»:

Для нас, бывших узников германских концлагерей смерти («Освенцима», «Майданека», «Бухенвальда», «Заксенхаузена» и других), очень важное событие. Пусть оно с опозданием в 70 лет, но это будет память о замученных, убиенных, отравленных жертвах нацизма.

Эрнст-Август Ратье, ветеран Второй мировой войны (Германия):

Я попал в плен в 1944 году. После войны я работал в Минске, восстанавливал оперный театр. Я провел в Минске пять лет. Однако то, насколько преступно и жестоко поступало наше правительство, мы поняли лишь через несколько лет. К сожалению, сейчас в Европе остро стоит проблема неофашизма. И подобные мероприятия – это один из способов борьбы с ней. Мы направляем все силы, чтобы трагедия не повторилась.