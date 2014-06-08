Когда контроль - на пользу: спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS в Беларуси помогут водителям в случае ДТП

Новости Беларуси. Прослушка американскими спецслужбами телефонных разговоров Ангелы Меркель спровоцировали невероятный резонанс во всем мире, хотя системы спутниковой навигации дело, конечно, мирное, а все чаще и попросту бытовое.

Белорусы уже хорошо знакомы с технологией GPS, но теперь будут использовать и ГЛОНАСС. Соглашение о сотрудничестве с Россией в этом сегменте накануне ратифицировали в Совете Республики.

Российская система спутниковой навигации, разработанная еще по заказу советской оборонки, сегодня явно наступает на пятки американской. Так что же изменится с приходом в Беларусь ГЛОНАСС и чем эта система лучше уже привычной GPS?

Современный мир полностью завязан на использовании спутниковых систем. Сейчас их две — российская ГЛОНАСС и американская NASTAR, более узнаваемая как GPS, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что касается уровня обывательского, то использование высоких технологий на нем происходит практически бессознательно. Элементарным примером приемника является навигатор или, скажем, мобильный телефон. Бесспорное благо, однако его оборотную сторону продемонстрировали США. С помощью высоких технологий американские спецслужбы прослушивали телефон Ангелы Меркель.

Игорь Быков, заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Если взять сотовый телефон, то GPS-навигатор в сотовом телефоне сразу же связан с системой GSM, то есть с системой сотовой передачи данных. И не проблема обеспечить, чтобы в этом же реальном масштабе времени (или пакета в какие-то опредленные моменты времени) записаная информация о местоопредлении передовалась туда, куда нужно. Таким образом можно следить за человеком.

Кстати, тот самый скандал с немецким канцлером замяли нескоро, да и осадок остается до сих пор. Подобный метод «электронного» контроля США не гнушались применять и по отношению к своим же гражданам. А вот еще один политический конфликт последних дней.

На неделе Россия заявила о приостановке работы одиннадцати станций GPS на своей территории. Это связано с тем, что Вашингтон отказал Кремлю в размещении в США ГЛОНАСС. Если до первого сентября стороны не придут к консенсусу, американские станции в России будут демонтированы.

Что касается Беларуси, то наша страна использует и обе спутниковые системы. Это повышает как точность данных, так и эффективность работы. Только в отличие от GPS, соглашение по использованию ГЛОНАСС накануне было ратифицировано. Так же поступил и Казахстан.

Александр Кутько, директор центра национального сетевого оператора в сфере навигации:

С учетом того, что такого соглашения у нас с Америкой нет - об использовании GPS на территории Республики Беларусь, понятно, что владеющая данной спутниковой группировкой страна может скорректировать сигнал, прекратить его действие на определенной территории, выключив соответствующие спутники. Подписанное соглашение с Российской Федерации об использовании их спутниковой группировки это исключает. Для обеспечения оборонной безопасности нашего государства это очень важно.

Сегодня на орбите работают 24 спутника ГЛОНАСС, они охватывают навигационным сигналом весь земной шар. Российский комплекс по всем характеристикам составляет достойную конкуренцию американскому. Точная система позволяет моментально принимать решения по тем или иным чрезвычайным ситуациям. Кроме того, ее использование позволит экономнее решать задачи в сельском хозяйстве.

Еще один из важных бонусов — внедрение так называемой «ЭРА-ГЛОНАСС». Это система экстренного реагирования на аварии. Подобный проект уже опробовали в Россию, Беларусь — на очереди.

Александр Голубев, начальник навигационно-информационного центра Национального сетевого оператора в сфере навигации:

На транспортное средство устанавливается терминальное оборудование, которое обеспечивает определение своего местоположения и связь с диспетчерским центром. В случае ДТП осуществляется определение координат этого транспортного средства с использованием технологий ГЛОНАСС, GPS. Дежурный оператор диспетчерского центра обрабатывает вызов, уточняет, что случилось, если есть голосовая связь с водителем и он может сам сообщить о том, что произошло. Если же голосовой связи с водителем нет, диспетчер высылает экстренные службы - скорую помощь, МЧС, милицию.

Специалисты подсчитали, в 16% случаев ДТП такая система способна спасти жизнь.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Как будет работать система мы решили испытать на себе. Эта машина - наш опытный образец. В салоне есть все необходимое оборудование: специальный терминал, микрофон и кнопка вызова диспетчера. Аварию мы, конечно, создавать не будем, но с диспетчером пообщаемся.

Тест-драйв ноу-хау пройдет в октябре, если он будет успешным, система покроет всю страну. А вот в мониторинге транспорта ГЛОНАСС в Беларуси уже используется. Особенно фирмами, которые занимаются грузоперевозками. В онлайн-режиме можно проследить не только маршрут фуры, но даже стиль вождения человека за рулем. Фиксируется скорость, каждая остановка. Плюс к этому еще одна функция — контроль топлива.

Иван Лосик, механик:

Очень большой плюс этой системы, которая учитывает топливо в том, что она ведет весь учет: все доливы, сливы и так далее. То есть, можно узнать сколько водитель слил топлива в рейсе и продал.

С применением ГЛОНАСС в Беларуси реализуют проект «умных городов». Это разработка специальных приложений, позволяющих лучше ориентироваться в мегаполисе плюс интеллектуальное управление последним. Совершенствовать будут и саму спутниковую систему. Не без участия белорусов. Это как обмен кадрами, так и совместные с Россией научные, исследовательские и опытные работы.