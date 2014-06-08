Потоп в Минске: кто пострадал и как оправдываются ЖЭСы?

Новости Беларуси. Лето на неделе ворвалось в Беларусь стремительно и громко. Первые дни июня многим запомнятся ливнем и градом, а жителям первых этажей и владельцам магазинчиков на Немиге — очередной нервотрепкой и убытками. Потом в любой мало-мальский ливень в этой да и не только в этой части Минска дело уже привычное. Но все же когда Минск избавится от большой воды? И при чем здесь роботы? Выясняли в программе «Неделе» на СТВ.

Дети:

10 наш двор называют Титаником. Но не потому, что у нас стоит такой красивый корабль, а потому, что нас постоянно затапливает.

Неделю назад участь «Титаника» здесь разделили три машины.

Дети буквально пытались заплыть домой. Взрослые не могли выйти из подъездов.

Игорь Рапцевич:

Вот, при входе в подъезд находится один электрощит, вот — второй, посмотрите. Я выходил на работу во вторую смену — вот так воды было, вот так! Меня могло убить током просто-напросто.

Евгений Кулик:

Лавочка - вы видите, она почти полностью под водой. Вот так вот стояла вода, при этом ЖЭС никаких действий не производит, ливнёвки ни разу не чистили. Сами чистим.

И так здесь уже не первый год. Мы позвонили в местный ЖЭС, чтобы узнать, что же мешает им почистить стоки. Вот что нам рассказал главный инженер

Василий Короткий, главный инженер УП «ЖЭС №26» Партизанского района Минска (по телефону):

Мы что смогли, как коммунальщики, приняли меры, прочистили ту ливневку. (Но мы вчера там были, видели, что она забита по-прежнему). Значит машина не до конца пробила, более серьезную надо вызывать. Об этом диспетчер ЖРЭО Партизанского района знает, мы заявочку туда отправили. Мы только можем механическим способом, то есть тросиком, тем что у нас есть. А так, заявку на вызов механизированной машины мы делаем через ЖРЭО.

Добиться компенсации от коммунальщиков можно, хоть и сложно, говорят юристы. Главное — оперативно зафиксировать последствия. Акт о них обязаны составить работники ЖЭСа — нужно обратиться туда, и письменно, чтобы был официальный документ. Отказываются - можно вызвать милицию, спасателей — как свидетелей, затем пригласить эксперта, определить ущерб, подать в суд.

А для Тамары нынешний потоп на Немиге стал первым. Она попросила не показывать лицо — пока не хочет проблем с администрацией торгового центра, там где недавно арендовала павильон. Хотя и думает — не потребовать ли компенсации. Так, о затоплении даже никто не сообщил.

Пострадавшая:

У нас на цокольном этаже окон нет, мы не знаем, что, в принципе, происходит снаружи. Смотрю, что бежит вода. Грязная, мутная вода. Запах пошел неприятный. Сами продавцы начали своими силами — у кого что было — швабры, вёдра — начали собирать эту воду. Потом поняли, что это бесполезно — идёт большой поток воды. И начали спасать свой товар.

Помощи от арендодателя так и не дождались. Как и компенсации. Которую тот должен выплатить, как организация, эксплуатирующая здание.

Александр с подтоплениями тоже знаком не понаслышке. Он живёт в районе «Комаровки», который часто заливает. А его задача сейчас - избавить Немигу от этих проблем. Он строит одноимённый коллектор. Сейчас засыпают вот эту последнюю шахту, всё закончат к концу месяца.

Александр Войнов, горный мастер СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»:

Работы, которые мы сейчас проводим, они не влияют на работу всего коллектора. С 30 мая коллектор работает на полную мощность.

Однако, 1 июня Немигу, хоть и меньше, но затопило. Есть слухи, что это потому, что старый коллектор засорен. Но вот как он выглядел на следующий день после ливня – никаких гор мусора. А видим мы это благодаря вот этому роботу. Он катается по подземным тоннелям, видеокамера фиксирует всё там происходящее.

Ирина Живаева, корреспондент:

Вся видеоинформация с этого робота поступает вот сюда. Здесь находится центр управления им, здесь же расположен монитор, на котором отображается всё, что происходит в коллекторе. И что там видно? (- Коллектор чистый, засорённость нулевая. Стыки все заделаны. Коллектор в полном порядке).

Но даже идеально чистый коллектор с ливнями быстро справиться не может. Все нюансы погоды, в любом случае, в проекте не учтёшь. Вот при последнем ливне шёл град, сбивал листву, та засоряла стоки, вода уходила медленнее.

Надежда Петровна увидеть листву, наоборот, мечтает. На своём огороде, который буквально смыт ливнем. До сих пор участок напоминает болотце. Причина потопа – дорога, которую заасфальтировали за несколько дней перед ним. Жители обрадовались было, пока не поняли, что при этом разрушили все ливневые стоки.

Надежда Гнатюк:

Натягали воды, думали грядки полить. А после такого наводнения поливать уже ничего не придётся. Нечего поливать. Всё пропало.

В Гомельской области из-за ливней пострадали гораздо более обширные посевы - рапса, кукурузы, трав. В районе Наровли водохранилище вышло из берегов и затопило территорию хозяйства.

Александр Кавдерко, директор КУП «Владимировский-Головчицы»:

В результате, по хозяйству 407 гектар вышло в негодность. Потерь более 2,5 млрд рублей.

Иногда тяжёлая техника просто увязает в полях. Да и городским водителям легковушек, похоже, пора учить новые правила движения. Если дорогу затапливает, первое, что советуют профессионалы – сбросить скорость.

Андрей Погоцкий, инструктор по контраварийному вождению:

Двигаться ближе к центру дороги. Дорога ведь всегда имеет более выпуклое состояние, чтобы вода сливалась к краям. Там толщина воды будет на много меньше. А ближе к бордюру - больше будет слой воды.

Если на ваш автомобиль идёт волна – глушите мотор. Не успели с залило его – не заводите. Вызывайте эвакуатор – и на СТО. Пока не сойдёт вода, лучше оставаться в транспорте, а пешеходам – на возвышенностях. Не ходите по мутным потокам – ведь неизвестно, что под ними. Например, могло сорвать крышку люка.

К счастью, у нас, всё-таки, не как в Сербии — масштабы затоплений намного меньше. И - при желании - даже можно полюбоваться красотой проявления природы. Есть люди, которые умеют замечать это. Например, художник, что рисует дождь.

Анна Бижик, художник:

Красота — она во всём, везде. И дождь — он точно так же красив. Все равно даже во время дождя всё меняется очень быстро — то ливень, то тут же какие-то маленькие крапинки, капельки — и уже природа совсем другая.