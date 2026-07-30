Бывшего гендиректора Гродненского мясокомбината будут судить за взятки на 1,8 млн рублей

Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд уголовное дело о взятках в крупном и особо крупном размерах. Фигурант – бывший руководитель крупного предприятия в Гродно. Следствие установило: с июля 2019‑го по май 2025‑го он получал незаконные вознаграждения от пяти коммерческих структур – как наличные, так и криптовалюту. Общая сумма – 1 миллион 800 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты проходили через криптокошельки и счета его дочери, которая не знала о преступной схеме. Взамен руководитель обеспечивал закупки пищевых добавок и компонентов у нужных предприятий, а также влиял на ассортимент выпускаемой продукции.