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Бывшего гендиректора Гродненского мясокомбината будут судить за взятки на 1,8 млн рублей

30 июля 2026 07:57
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Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд уголовное дело о взятках в крупном и особо крупном размерах. Фигурант – бывший руководитель крупного предприятия в Гродно. Следствие установило: с июля 2019‑го по май 2025‑го он получал незаконные вознаграждения от пяти коммерческих структур – как наличные, так и криптовалюту. Общая сумма – 1 миллион 800 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты проходили через криптокошельки и счета его дочери, которая не знала о преступной схеме. Взамен руководитель обеспечивал закупки пищевых добавок и компонентов у нужных предприятий, а также влиял на ассортимент выпускаемой продукции.

Бывшего гендиректора Гродненского мясокомбината будут судить за взятки на 1,8 млн рублей-2

Игорь Сенив, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси: 
Обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил в полном объеме, оказал содействие при расследовании преступлений, уплатил полученный преступным путем доход, а также сообщил о других противоправных деяниях.

Прокуратура отмечает: расследование проведено всесторонне и объективно, квалификация действий подтверждена. Мера пресечения – заключение под стражу – остается в силе. Дело готово к рассмотрению в Верховном Суде.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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