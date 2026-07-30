Городской этап конкурса «Цветущая столица. Благоустраиваем вместе» начался в Минске

В Минске начался городской этап конкурса «Цветущая столица. Благоустраиваем вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, который проводят уже более 25 лет, призван не только украсить территории, но и объединить детей, педагогов и родителей в творческом процессе. Участники соревнуются в шести номинациях – жюри оценивает оригинальность, эстетику и разнообразие культур. В 2026 году в конкурсе участвуют 102 учреждения образования.

Светлана Мусилович, директор средней школы № 40: Наша коллекция богата однолетними растениями. Это количество свыше 30. Ну а многолетников – уже видов более 70. Не первый год участвуем и очень результативно.

Татьяна Хрищанович, заместитель директора Минского государственного туристско‑экологического центра детей и молодежи:

В этом конкурсе принимают участие учреждения общего среднего образования, учреждения дошкольного образования, учреждения среднего специального образования, а также учреждения дополнительного образования детей и молодежи. В этом году в нашем конкурсе шесть номинаций. Три номинации очные: «Визитная карточка», «Монохромный сад» и «Детские мечты». И три номинации заочные.

Оценка проектов идет весь июль, лучших выберут для участия в республиканском конкурсе «Украсим Беларусь цветами».