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Александр Лукашенко посещает Брестский электроламповый завод

30 июля 2026 07:33
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Сегодня, 30 июля, Александр Лукашенко – в Брестской области. В центре внимания – промышленность, инвестиции, развитие крупнейшего производителя светотехнической продукции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посещает Брестский электроламповый завод-2

Глава государства посещает Брестский электроламповый завод, где ему представят итоги работы предприятия за последние годы и результаты финансово‑хозяйственной деятельности. Также председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик доложит в целом о социально‑экономической ситуации в регионе. Особый акцент будет сделан на реализации инвестиционных проектов и выполнении ключевых прогнозных показателей области.

Брестский электроламповый завод – один из крупнейших производителей светотехнической продукции на пространстве СНГ. Его изделия широко используются в жилищно‑коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. Во время рабочей поездки Александр Лукашенко ознакомится с производственным процессом и примет участие в совещании по вопросам дальнейшего развития предприятия. 

Все подробности – в наших следующих выпусках.

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента # Предприятия Беларуси

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