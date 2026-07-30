Александр Лукашенко посещает Брестский электроламповый завод

Сегодня, 30 июля, Александр Лукашенко – в Брестской области. В центре внимания – промышленность, инвестиции, развитие крупнейшего производителя светотехнической продукции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства посещает Брестский электроламповый завод, где ему представят итоги работы предприятия за последние годы и результаты финансово‑хозяйственной деятельности. Также председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик доложит в целом о социально‑экономической ситуации в регионе. Особый акцент будет сделан на реализации инвестиционных проектов и выполнении ключевых прогнозных показателей области.

Брестский электроламповый завод – один из крупнейших производителей светотехнической продукции на пространстве СНГ. Его изделия широко используются в жилищно‑коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. Во время рабочей поездки Александр Лукашенко ознакомится с производственным процессом и примет участие в совещании по вопросам дальнейшего развития предприятия.