«Было осознанное желание пойти в армию». Как в воинских частях и соединениях провожают в запас солдат-срочников

Новости Беларуси. Праздник для тех, у кого позади полевые выходы и стрельбы. В Вооруженных Силах 3 мая чествуют военнослужащих срочной службы, увольняемых в запас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воинских частях и соединениях провожают сослуживцев в жизнь вне гарнизонов. За усердие и отличие в службе солдатам и сержантам вручают грамоты и благодарности, а командиры дают бойцам последние наставления.

Так, в 56-м отдельном полку связи подошла к концу служба водителей-электриков и механиков-телефонистов. И сегодня они уже делятся главным и ценным уроком для мужчин длиной в полтора года со своими родными и близкими.

Максим Сонич, помощник начальника радиорелейных станций батальона мобильных узлов связи:

Я понял, что такое настоящее товарищество, настоящие друзья. Это нужно как минимум для того, чтобы стать сильнее, крепче, мужественнее.

Наталья Сонич:

Я горжусь своим сыном. Это его было осознанное желание пойти в армию. И он, конечно, за время службы стал более мужественным, ответственным. С честью прошел эту армейскую службу, этот мужской путь, который должен быть у каждого мальчика.

Руслан Насонов, начальник штаба 56-го Тильзитского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:

Кто-то улучшил, подтянул свое здоровье, потому что турники, гири. Кроме того, многие военнослужащие достигли результатов в спорте, в соревнованиях, получили звания. Также каждый военнослужащий получил свою воинскую специальность. Возможно, некоторые из ребят и в будущей жизни будут это использовать.

Александр Кривицкий, главный специалист управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Первомайского района Минска:

Очень отрадно видеть таких ребят. Я думаю, что каждый из них в дальнейшем добьется всех поставленных целей, поступит в институт или после института найдет хорошую работу, создаст семью.

Поздравление с окончанием срочной службы сегодня принимали также военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. По традиции командование воинских частей приглашает матерей военнослужащих, чьи сыновья наиболее отличились в службе. Офицеры поблагодарили белорусок за воспитание сыновей и обсудили с ними насущные вопросы.

Наталья Халимончик:

Это было волнительно, потому что он первый пошел служить. Волновалась. Я не боялась, что он не справится, я знала, что он справится, потому что всю жизнь он занимался спортом, он всегда защищал честь школы, потом колледжа своего. Поэтому я не сомневалась, что он справится, он очень ответственный человек.