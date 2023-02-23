Белоруска вместе с мужем работает воспитателем в детском доме семейного типа. Каково это? Рассказали они сами

Новости Беларуси. Что значит быть родителем в детском доме семейного типа? Героиней проекта «Белорусская SUPER женщина» стала Юлия Петровская. Она вместе с мужем воспитывает детей, оставшихся без попечения родителей. Почему выбрала такую работу и как закладывает семейные ценности в своих воспитанников?

Юлия Петровская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Дом семейного типа – это дом, который создан для того, чтобы здесь жили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Государство строит дом и, так сказать, нанимает семью. Мама, папа – те люди, которые детям заменят родителей. И вот мы такая семья с моим мужем.

Дмитрий Петровский, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Первые полгода я, конечно, не был в восторге от занятия, куда она меня привела. Это очень поменяло меня в первую очередь. Наверное, процентов на 50 моя жизнь поменялась. Я начал ценить то, что, например, не осознавал, что оно находится рядом. Что я могу что-то сделать, что-то поменять.

Лариса Валитова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

В нашем квартале на Васнецова в городе Бресте находится на воспитании 35 детей приемных и 10 наших биологических детей. И расположено пять домов. Одна из самых главных задач нашего детского квартала на Васнецова – это объединить наши все интересы. Юля всегда знает, как решить четко, правильно. А также она является прекрасной женщиной, прекрасной хозяйкой. Улыбчивой, отзывчивой, всегда готовой помочь. Мы рады, что у нас есть такие соседи.

Юлия Петровская:

Когда я профессию выбрала учитель, я понимала, что я действительно буду всю жизнь работать с детьми. Но именно с появлением своего ребенка, когда я стала сама мамой, ощутила эту любовь, безумную, безусловную любовь к своему сыну, я поняла, что вот это самое истинное счастье – быть родителем. Тем, кто ведет по жизни. Это и работа, с одной стороны, но и большая-большая любовь. Но тот момент, когда узнала, что были построены детские дома семейного типа, первый дом семейного типа в Бресте, мне стали приходить такие мысли: а почему бы и нет, почему бы себя не попробовать в другом?

Вообще, если так вспомнить беседы наши с бабушками, с дедушками, тема сиротства тоже подспудно звучала. Моя бабушка всю войну прошла сиротой, она потеряла всех своих близких. И счастье было, что ее подобрали чужие люди. Поэтому такая тема сиротства у нас обсуждалась в семье. В принципе, наш ребенок только лет в 11 спросил: а что, я живу в доме семейного типа и это не мои братья и сестры? То есть в первый период времени, когда он сюда еще маленький пришел, он всех оценивал так, как своих родных братьев и сестер. И сейчас, когда он где-то общается, знакомится с кем-то, он своим друзьям так и представляет наших детей: это мой брат Богдан, это мой брат Антон. У нас есть такое общее семейное единство. И я этим очень дорожу.

Дмитрий Петровский:

Когда дети приходят, они в первую очередь дети. Самое главное – с ними сдружиться. Поставить на тот же уровень, полюбить в первую очередь. Любовь открывает все границы. Кто как, по-разному называют. Кто папой, кто дядей Димой. Мои выпускники приходят. Они у меня подмышками пробегали, а сейчас я у них. Они выше меня в два раза, я уже по плечи им, а они: дядя Дима, можно вас обнять? Это лучше всяких денег или каких-то там сладостей. Что-то житейское. Это, понимаете, наворачиваются слезы, бывает. Спрашиваешь об их делах, поступках, достижениях. Уже участвуешь не просто как член семьи, а уже духовно с ними находишься вместе.

Артем Чуль:

Здесь я прожил четыре года. Это уже пятый идет. Я делаю модели, 3D-дизайнер. И слегка музыкой занимаюсь, ну, на компьютере. Очень рад, что я сюда попал. Если бы я сюда не попал, мне кажется, было бы хуже.

Юлия Петровская:

Самая главная задача – это создать для детей семью, заложить семейные ценности. А семейные ценности – это общечеловеческие. Показать пример семейственности, детско-родительских отношений, отношений между мужем и женой. То, как эти отношения правильно выстраиваются. Ведь наши дети – это дети психотравмированные, прошли очень тяжелый путь. Многие не видели детства настоящего, счастливого. Поэтому для нас очень важно, чтобы они, придя в наш дом, не хотели из него выходить. Чтобы им хотелось здесь оставаться, приходить к нам в гости, сохранять с нами теплые, дружеские отношения, как между детьми и родителями. И мы к этому очень стремимся.

Александр Боровский:

Поначалу, как пришел, было страшно, но потом привык. И стали как родные. Дима стал как отец родной. Юлия Васильевна заменила мать. Научились сплачивать коллектив, как семья.

Антон Цыбульский:

Семья – это очень много для меня значит. Они могут в любую минуту поддержать, помочь, допустим, если у меня что-то не получается, подбодрить, развеселить, если будет грустно.

Лариса Валитова:

Люди, которые живут тихо, спокойно, биологической семьей, спокойненько, с одним, двумя детьми, они перестали нас понимать. Мы работаем тут с супругом пять лет. Мои подруги на протяжении всей жизни, с которыми мы поддерживали отношения, некоторые уже не понимают, как мы здесь сталкиваемся с такими проблемами, с такими. То есть мы должны решать проблемы, связанные с детьми, от мала до велика.

Поэтому когда есть такой друг и товарищ, который называется Петровская Юлия Васильевна, является по совместительству родителем, воспитателем и нашей соседкой… Например, в первые годы работы здесь это было для нас огромным подспорьем. Юля всегда знает, как решить четко, правильно, как направить, как индивидуально работать с каждым ребенком, а также она является прекрасной женщиной, прекрасной хозяйкой, улыбчивой, отзывчивой, всегда готовой помочь. Мы рады, что у нас есть такие соседи, к которым мы всегда можем обратиться.

Елена Галицкая, воспитатель в центре коррекционно-развивающего обучения:

Мы с Юлией Васильевной давно знакомы. Мы вместе учились, поэтому я знаю весь ее путь. Мне нравится, что она взаимодействует и с их семьями, которые потеряли всякий жизненный смысл.

И зачастую она и семьям оказывает психологическую помощь, выводит их на какое-то нормальное состояние, чтобы они могли с детьми нормально взаимодействовать, потому что детям, конечно, какими бы ни были родители, они очень важны.

Юлия Петровская:

Хотелось бы, чтобы дети несли добро в мир, сами учились помогать, чтобы они несли благо. Мы их немного учим быть волонтерами. Мы понимаем, конечно, что они сами оказались в трудной жизненной ситуации. Но для чего мы приходим в этот центр? У нас есть небольшая такая подшефная группа. Мы уже несколько лет ее посещаем. И они понимают, что есть те, кому действительно трудно, гораздо тяжелее, чем им самим. Я понимаю, что это, может, не столько надо тем детям, к кому мы приходим, сколько нашим детям, чтобы уметь отдавать, уметь отдавать добро, уметь помогать, быть с большой буквы человеком.