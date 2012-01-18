Буккросинг в Беларуси: прочитал – отдай другому. В одной из библиотек Бреста отрыт специальный стеллаж

Новости Беларуси, Брест. Известное во всем мире движение путешествующей книги набирает популярность и в Беларуси. Только в брестской библиотеке через специальный стеллаж буккросинга прошло около тысячи изданий.

Виктория Заблоцкая с самого детства неразлучна с книгой. Как и все начинала с «Незнайки», потом – школьная программа. А вот в университете и аспирантуре художественной предпочла литературу юридическую и, по возможности, на иностранном языке. Поэтому стеллаж буккроссинга в библиотеке пришелся ей весьма кстати.

Виктория Заблоцкая:

Тут происходит синтез знаний. Каждый что-то приносит и оставляет. Это уникальная возможность что-то почерпнуть для себя.

За год работы через брестский книговорот прошло больше 800 изданий. Выставка стала разнообразней и размещается уже на трех стеллажах. Читатели и энтузиасты часто делятся весьма редкими экземплярами, которых нет даже в хранилище областной библиотеки.

Валентина Вирчик, старший библиотекарь Брестской областной библиотеки им. М. Горького:

Очень интересные дарят, очень редкие. Приносили даже атлас мира 56-го года. Его тут же забрали, я даже не успела с ним поработать. Приносили книгу Лынькова «Міколка-паравоз» 62-го года.

Появился буккроссинг в начале 2000-х в Соединенных Штатах Америки и постепенно завоевал весь мир. Сегодня люди не только передают книги из рук в руки и посылают их по почте из одной стран в другую. Все чаще покетбуки или карманные книги оставляют в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятность того, что книга вернется к автору, невелика. Но это и не самое главное, ведь на следующей скамейке вас может ожидать абсолютно новый сборник стихов, рассказов или целый роман.

Несмотря на то, что белорусы читают часто и много, делиться книгой с незнакомцами, а тем более расставаться с ней, пока еще не привыкли. Но это дело времени. Тем более что интерес к такому обмену есть не только у молодежи.

Леонид Нестерчук, писатель:

Асабліва тым, хто карыстаецца гэтым. Скажам, інваліды, старыя людзі.

Справа гэта добрая, і асабліва ў Год кнігі. Я падтрымліваю гэта.

Популярное во всем мире движение путешествующей книги заметно набирает обороты в стране. Тем более что этот год в Беларуси объявлен Годом книги.