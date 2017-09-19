«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа

Сбежавшая невеста из знаменитого фильма встретила, по-настоящему, счастливый день со скромным, но очаровательным букетом полевых цветов.



Героиня Джулии Робертс знала: красота в простоте. А роскошь букета не измеряется дороговизной цветов.



Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:

Из садовых цветов, которые растут на территории Беларуси, можно сделать не просто шикарный, а роскошный букет. Для этого нам понадобятся веточки малины – это будет зелень.

У нас также будут гладиолусы, цинния, георгины, мальва.

Свекольно-розовую расцветку уравновесят спокойный очиток, пузыреплодник, ароматная мята и даже забытые на грядке зонтики укропа.



При желании, можно подобрать и осеннюю гамму. Здесь отлично подойдут подсолнухи, гортензии и гелениум.

А вот вечнозелёные веточки лучше не использовать в своём букете.

Они будут уместны в рождественской флористике.

Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:

Прежде, чем начать работу с любым цветком, с любым растением, необходимо его зачистить от зелени. Где-то 2/3 от стебля, потому что, когда мы будем ставить цветочек, букет в вазу, чтобы зелень не попадала в ёмкость с жидкостью, и не начинался процесс гниения.



Дайте цветам постоять в воде не меньше 4 часов, плюс подрежьте стебли на 45 градусов.

Так растение напитается влагой. Чтобы не перегрузить композицию лишними деталями, флористы советуют периодически подходить к зеркалу – букет должен быть красив с любой стороны. Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:

В букете должен быть цвет. Он у нас есть. В букете должно быть движение, движение – это линии. То есть, все линейные материалы – растения, которые напоминают нам линии – это уже движение. Букет сразу становится такой интересный, он двигается.



Динамику нашему букету придают разные уровни. Поэтому при закреплении композиции следим за тем, чтобы все цветы оставались на своих местах.

Завязки у букета две – техническая и декоративная.

Для нашего мы выбираем обыкновенную бечёвку на техническую завязку, и шёлковую – на декоративную.

Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:

Модно, когда мы длину ленты оставляем, она вот прямо развевается на ветру. Девушка, которая получила букет в подарок – она вся лёгкая, парящая, с садовыми цветами – это, Боже, как романтично.

Это сейчас в тренде, модно, и все этим занимаются.

Лёгкость букету придадут также атласные ленты, органза и главный штрих – наличие только одного узла на букете.

Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:

Вот такой у нас получился букет. Он – лёгкий, интересный, абсолютно из садовых цветов. Натуральные шёлковые ленты. Я думаю, вполне достойная замена всем розам, вполне достойная замена всей экзотике. Он – прекрасный, он вдохновляет, он – ароматный, это очень приятно получить в подарок.

Думаю, что каждый может научиться делать такой букет.