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«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа

19 сентября 2017 12:21
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Сбежавшая невеста из знаменитого фильма встретила, по-настоящему, счастливый день со скромным, но очаровательным букетом полевых цветов.

Героиня Джулии Робертс знала: красота в простоте.

А роскошь букета не измеряется дороговизной цветов.

«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа-1


Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Из садовых цветов, которые растут на территории Беларуси, можно сделать не просто шикарный, а роскошный букет. Для этого нам понадобятся веточки малины – это будет зелень.

У нас также будут гладиолусы, цинния, георгины, мальва.

«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа-4

Свекольно-розовую расцветку уравновесят спокойный очиток, пузыреплодник, ароматная мята и даже забытые на грядке зонтики укропа.

При желании, можно подобрать и осеннюю гамму. Здесь отлично подойдут подсолнухи, гортензии и гелениум.

А вот вечнозелёные веточки лучше не использовать в своём букете.

«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа-7

Они будут уместны в рождественской флористике.
Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Прежде, чем начать работу с любым цветком, с любым растением, необходимо его зачистить от зелени. Где-то 2/3 от стебля, потому что, когда мы будем ставить цветочек, букет в вазу, чтобы зелень не попадала в ёмкость с жидкостью, и не начинался процесс гниения.

Дайте цветам постоять в воде не меньше 4 часов, плюс подрежьте стебли на 45 градусов.

Так растение напитается влагой.

Чтобы не перегрузить композицию лишними деталями, флористы советуют периодически подходить к зеркалу – букет должен быть красив с любой стороны.

Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
В букете должен быть цвет. Он у нас есть. В букете должно быть движение, движение – это линии. То есть, все линейные материалы – растения, которые напоминают нам линии – это уже движение.

Букет сразу становится такой интересный, он двигается.

«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа-10


Динамику нашему букету придают разные уровни. Поэтому при закреплении композиции следим за тем, чтобы все цветы оставались на своих местах.

Завязки у букета  две – техническая и декоративная.

«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа-13

Для нашего мы выбираем обыкновенную бечёвку на техническую завязку, и шёлковую – на декоративную.
Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:  
Модно, когда мы длину ленты оставляем, она вот прямо развевается на ветру. Девушка, которая получила букет в подарок – она вся лёгкая, парящая, с садовыми цветами – это, Боже, как романтично.

Это сейчас в тренде, модно, и все этим занимаются.  

«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа-16

Лёгкость букету придадут также атласные ленты, органза и главный штрих – наличие только одного узла на букете.
Виктория Маркачева, флорист-дизайнер:
Вот такой у нас получился букет. Он – лёгкий, интересный, абсолютно из садовых цветов. Натуральные шёлковые ленты. Я думаю, вполне достойная замена всем розам, вполне достойная замена всей экзотике. Он – прекрасный, он вдохновляет, он – ароматный, это очень приятно получить  в подарок.

Думаю, что каждый может научиться делать такой букет.

«Букет сразу становится такой интересный, он двигается»: делаем композицию из садовых цветов и укропа-19


При правильном подходе садовые цветы долго останутся свежими. Дайте волю фантазии, и даже самое простое растение удивит вас своей красотой.

# общество # Мастер-классы

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