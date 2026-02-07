Будущие защитники Отечества – в Минском суворовском училище прошёл день открытых дверей

В первую субботу февраля, когда принято проводить встречи с бывшими выпускниками, в Минском суворовском училище пошли другим путем. Сегодня сюда пригласили тех, кто хочет здесь учится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую субботу февраля, когда принято проводить встречи с бывшими выпускниками, в Минском суворовском училище пошли другим путем. Сегодня сюда пригласили тех, кто хочет здесь учится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущих защитников Отечества и их родителей ждала насыщенная программа. Они встретились с руководством училища и получили ответы на все вопросы о поступлении и учебном процессе. Гостям продемонстрировали современную инфраструктуру: учебные классы, аудитории для дополнительного образования, условия проживания и отдыха. На праздничном же концерте суворовцы показали, что военная выправка отлично сочетается с творческими талантами.
Дмитрий Дубовик, учащийся Боровлянской средней школы № 3:
Суворовское училище мне очень нравится, потому что здесь очень интересно. Можно пострелять из тактических оружий. Здесь проходят медицину. Я, когда вырасту, хочу стать офицером.
Яна Щербина:
Хотелось бы хорошего образования, достойного для своего сына. Здесь в первую очередь дисциплина. Здесь обучают пению, игре на инструментах, танцевальному искусству.
Наталья Кандратеня, заместитель начальника Минского суворовского военного училища по учебно-методической работе:
Мы набираем кандидатов для поступления в суворовское училище в седьмой класс. Ежегодно это 104 кандидата. Для того, чтобы поступить в суворовское училище, необходимо пройти два этапа. Первый этап – это предварительный отбор, который включает в себя медицинское освидетельствование, психологический отбор и проверку уровня физической подготовленности. И второй этап – это вступительные экзамены по двум учебным предметам.
Диплом суворовца открывает двери в высшие военные учебные заведения военного профиля на льготных условиях. Старт в успешную офицерскую карьеру для многих начинается именно здесь.