Будущие защитники Отечества – в Минском суворовском училище прошёл день открытых дверей

В первую субботу февраля, когда принято проводить встречи с бывшими выпускниками, в Минском суворовском училище пошли другим путем. Сегодня сюда пригласили тех, кто хочет здесь учится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущих защитников Отечества и их родителей ждала насыщенная программа. Они встретились с руководством училища и получили ответы на все вопросы о поступлении и учебном процессе. Гостям продемонстрировали современную инфраструктуру: учебные классы, аудитории для дополнительного образования, условия проживания и отдыха. На праздничном же концерте суворовцы показали, что военная выправка отлично сочетается с творческими талантами.

Дмитрий Дубовик, учащийся Боровлянской средней школы № 3:

Суворовское училище мне очень нравится, потому что здесь очень интересно. Можно пострелять из тактических оружий. Здесь проходят медицину. Я, когда вырасту, хочу стать офицером.

Яна Щербина:

Хотелось бы хорошего образования, достойного для своего сына. Здесь в первую очередь дисциплина. Здесь обучают пению, игре на инструментах, танцевальному искусству.