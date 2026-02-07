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На страже безопасности – в Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооружённых Сил

07 февраля 2026 10:35
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В Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Личный состав одного из подразделений Западного оперативного командования совершенствует навыки на занятиях по огневой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На страже безопасности – в Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооружённых Сил-2

Отдельное внимание уделяется маневренности военнослужащих в условиях лесистой местности, характерной для территории нашей страны. Работа на полигоне ведется и днем и ночью в условиях, максимально приближенных к боевым. Причем, новые вводные поступают круглосуточно. Это позволит оценить готовность подразделения к выполнению задач в постоянно меняющихся условиях.

На страже безопасности – в Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооружённых Сил-4

Военнослужащие демонстрируют высокие показатели. В боевом настроении, все готовы выполнить поставленные задачи. В дальнейшем планируется наращивание обстановки в рамках проведения уровня боевой готовности нашего подразделения. Будем выполнять задачи на разных участках местности, как днем, так и ночью.

В проверке боеготовности участвуют военнослужащие запаса. С ними занятия проходят как в учебных классах, так и в полевых условиях. Те, кто ранее уже служил в армии, и снова в строю, – демонстрируют достаточно неплохой результат.

На страже безопасности – в Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооружённых Сил-6

Цель – танк, на 300 метров находится. Работаем двумя выстрелами, параллельно с этим восстанавливаем навыки, а также отрабатываем тактические действия в составе подразделения. Выходят на рубеж, занимаются, снаряжают. Именно работа в паре отрабатывается, то есть взаимодействие людей между собой. И практическое выполнение, работаем на точность.

Беларусь делает ставку на качество подготовки военнослужащих и вооружения. К тому же, как отмечалось неоднократно на самом высоком уровне, наши Вооруженные Силы ориентированы именно на оборону своей страны. Потому в ходе проверки отрабатывается стратегия сдерживания.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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