На страже безопасности – в Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооружённых Сил

В Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Личный состав одного из подразделений Западного оперативного командования совершенствует навыки на занятиях по огневой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельное внимание уделяется маневренности военнослужащих в условиях лесистой местности, характерной для территории нашей страны. Работа на полигоне ведется и днем и ночью в условиях, максимально приближенных к боевым. Причем, новые вводные поступают круглосуточно. Это позволит оценить готовность подразделения к выполнению задач в постоянно меняющихся условиях.

Военнослужащие демонстрируют высокие показатели. В боевом настроении, все готовы выполнить поставленные задачи. В дальнейшем планируется наращивание обстановки в рамках проведения уровня боевой готовности нашего подразделения. Будем выполнять задачи на разных участках местности, как днем, так и ночью.

В проверке боеготовности участвуют военнослужащие запаса. С ними занятия проходят как в учебных классах, так и в полевых условиях. Те, кто ранее уже служил в армии, и снова в строю, – демонстрируют достаточно неплохой результат.