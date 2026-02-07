Лукашенко выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом в Исламабаде
Александр Лукашенко подтвердил солидарность Беларуси с Пакистаном, который решительно борется со всеми формами терроризма и религиозного экстремизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер выразил соболезнование руководству этой страны в связи с терактом в Исламабаде.
Напомним, 31 человек погиб и более 170-ти получили ранения при атаке на шиитскую мусульманскую мечеть в столице Пакистана. Взрывное устройство привел в действие смертник после того, как его остановили у входа в мечеть. Народ Беларуси воспринял известие о произошедшем с глубокой болью.
В соболезнованиях руководству Пакистана Александр Лукашенко выразил уверенность, что все виновные в этом жутком преступлении понесут соответствующее их поступку наказание. Сейчас в Исламабаде усилены меры безопасности. Вблизи места нападения дежурят вооруженные сотрудники службы безопасности. При передвижении по городу, жители проходят строгий контроль.
Сайед Наджам Уль Хасан Шах, житель Исламабада:
Мы потеряли многих коллег и родственников. Мы должны проявить солидарность с жертвами, а правительство должно помочь всем пострадавшим от взрыва.
Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство», которая ранее неоднократно атаковала шиитскую общину в Пакистане.