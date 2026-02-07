Как столичные службы работают в непростых погодных условиях? Анонс «Большой город»

Как столичные службы работают в непростых погодных условиях? Об этом расскажут гости ток-шоу «Большой город» 8 февраля в 10:00.

Нынешняя зима точно войдет в историю. Она стала рекордсменом по контрастам: сначала теплый дождливый декабрь, ему на смену пришел январь с настоящими крещенскими морозами, ну а февраль подтверждает свой лютый характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четкое планирование и оперативность работы коммунальных служб позволили не поставить жизнь большого города на паузу. Как поддержать теплый микроклимат на работе?

– Если мы устанавливаем, что есть нарушение микроклимата, мы выдаем предписание. Наниматель отзывается быстро, оперативно.

Кто чаще всего нуждается в питстопе в пунктах обогрева Красного Креста.

– Остановочные пункты, где скапливается молодежь, выходят они из учебного своего заведения.

Ватрушки, тюбинги. Как ни назови эту зимнюю забаву, такой вид отдыха грозит опасностью. Что об этом думают медики?

– Тюбинг – это реально самое опасное средство зимнего развлечения.

Жители Минска тоже сплотились и делают улицы и дворы чище.