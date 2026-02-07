Как столичные службы работают в непростых погодных условиях? Анонс «Большой город»

Нынешняя зима точно войдет в историю. Она стала рекордсменом по контрастам: сначала теплый дождливый декабрь, ему на смену пришел январь с настоящими крещенскими морозами, ну а февраль подтверждает свой лютый характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как столичные службы работают в непростых погодных условиях? Об этом расскажут гости ток-шоу «Большой город» 8 февраля в 10:00.
Четкое планирование и оперативность работы коммунальных служб позволили не поставить жизнь большого города на паузу. Как поддержать теплый микроклимат на работе?
– Если мы устанавливаем, что есть нарушение микроклимата, мы выдаем предписание. Наниматель отзывается быстро, оперативно.
Кто чаще всего нуждается в питстопе в пунктах обогрева Красного Креста.
– Остановочные пункты, где скапливается молодежь, выходят они из учебного своего заведения.
Ватрушки, тюбинги. Как ни назови эту зимнюю забаву, такой вид отдыха грозит опасностью. Что об этом думают медики?
– Тюбинг – это реально самое опасное средство зимнего развлечения.
Жители Минска тоже сплотились и делают улицы и дворы чище.
Подробнее о реакции на сюрпризы погоды в ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10:00.