Будущие абитуриенты познакомились с локациями Академии МВД и узнали тонкости курсантской жизни

Беспилотники, выступление кинологов и составление фоторобота. Масштабно и увлекательно День открытых дверей прошел в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из всех регионов сюда приехали старшеклассники с родителями, кадеты и лицеисты. У каждого была возможность не только познакомиться с особенностями образовательного процесса, но и пройтись по локациям Академии.

Также для ребят представили экспозиции кафедры вуза. Это вооружение, пункты снятия отпечатков и фиксации следов преступления. Многие из тех, кто пришел на день открытых дверей, уже определились с выбором будущей профессии.