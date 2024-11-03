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Будущие абитуриенты познакомились с локациями Академии МВД и узнали тонкости курсантской жизни

03 ноября 2024 09:39
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Беспилотники, выступление кинологов и составление фоторобота. Масштабно и увлекательно День открытых дверей прошел в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие абитуриенты познакомились с локациями Академии МВД и узнали тонкости курсантской жизни-2

Из всех регионов сюда приехали старшеклассники с родителями, кадеты и лицеисты. У каждого была возможность не только познакомиться с особенностями образовательного процесса, но и пройтись по локациям Академии. 

Также для ребят представили экспозиции кафедры вуза. Это вооружение, пункты снятия отпечатков и фиксации следов преступления. Многие из тех, кто пришел на день открытых дверей, уже определились с выбором будущей профессии.

Будущие абитуриенты познакомились с локациями Академии МВД и узнали тонкости курсантской жизни-4

День открытых дверей в Академии МВД организован хорошо, очень понравилось. Посетили экскурсию со своим военно-патриотическим клубом «Сталь». В дальнейшем планирую тоже поступать в Академию МВД. Так как папа тоже сотрудник органов внутренних дел. И хотелось бы дальше служить Родине и охранять людей.

Будущие абитуриенты познакомились с локациями Академии МВД и узнали тонкости курсантской жизни-6

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:
Заинтересованные приемной кампанией буквально атакуют нашу приемную комиссию своими вопросами, хотят узнать тонкости при поступлении. Также включены новые программы по обучению курсантов управлению беспилотников, изменения в обучении и по кибербезопасности для наших курсантов.

Будущие абитуриенты познакомились с локациями Академии МВД и узнали тонкости курсантской жизни-8

Одна из ключевых задач Академии МВД – подготовка востребованных и грамотных специалистов для обеспечения национальной безопасности Беларуси. В этом году в вуз поступили более 400 человек.

# Высшее образование в Беларуси

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