День открытых дверей прошёл в Академии управления при Президенте Беларуси

День открытых дверей прошел накануне в Академии управления при Президенте Беларуси. Познакомиться с элитным вузом страны приехало несколько сотен абитуриентов из всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только молодые люди, стремящиеся получить первое высшее образование, но и потенциальные абитуриенты магистратуры, а также те, кто планирует продолжить обучение на втором и последующих уровнях. Однако у всех общая цель – узнать о тонкостях учебного процесса. Будущие управленцы получили уникальную возможность встретиться с руководством академии, заведующими кафедрами и лидерами студенческого самоуправления. Для желающих была организована возможность присоединиться к мероприятию через видеосвязь.

Ксения Шаплыко:

Для себя я выбрала факультет государственного управления и права. Академия управления это, во-первых, престижно. Престижная профессия, она дает еще управленческую специальность. И для меня это очень было важно. И я поставила для себя цель. И к этой цели я иду целенаправленно, не сбиваясь в пути.

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Качественный состав тех ребят, которых мы набрали в этом году, говорит о том, что на самом деле сюда поступают, наверное, самые лучшие ребята. Конкурс растет существенно. Ребята из всех регионов нашей страны. Более 70 % – это ребята из регионов. И это очень хорошо, потому что мы готовим управленцев-патриотов, управленцев-государственников. И они все вернутся в свои регионы и будут продвигать государственную политику.