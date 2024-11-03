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День открытых дверей прошёл в Академии управления при Президенте Беларуси

03 ноября 2024 08:43
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День открытых дверей прошел накануне в Академии управления при Президенте Беларуси. Познакомиться с элитным вузом страны приехало несколько сотен абитуриентов из всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День открытых дверей прошёл в Академии управления при Президенте Беларуси-2

Это не только молодые люди, стремящиеся получить первое высшее образование, но и потенциальные абитуриенты магистратуры, а также те, кто планирует продолжить обучение на втором и последующих уровнях. Однако у всех общая цель – узнать о тонкостях учебного процесса. 

Будущие управленцы получили уникальную возможность встретиться с руководством академии, заведующими кафедрами и лидерами студенческого самоуправления. Для желающих была организована возможность присоединиться к мероприятию через видеосвязь.

День открытых дверей прошёл в Академии управления при Президенте Беларуси-4

Ксения Шаплыко:
Для себя я выбрала факультет государственного управления и права. Академия управления это, во-первых, престижно. Престижная профессия, она дает еще управленческую специальность. И для меня это очень было важно. И я поставила для себя цель. И к этой цели я иду целенаправленно, не сбиваясь в пути.

День открытых дверей прошёл в Академии управления при Президенте Беларуси-6

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Качественный состав тех ребят, которых мы набрали в этом году, говорит о том, что на самом деле сюда поступают, наверное, самые лучшие ребята. Конкурс растет существенно. Ребята из всех регионов нашей страны. Более 70 % – это ребята из регионов. 

И это очень хорошо, потому что мы готовим управленцев-патриотов, управленцев-государственников. И они все вернутся в свои регионы и будут продвигать государственную политику.

День открытых дверей прошёл в Академии управления при Президенте Беларуси-8

Академия управления при Президенте Беларуси ведущий вуз страны по подготовке руководителей всех уровней. За 30 лет кузница управленческих кадров выпустила около 100 тысяч специалистов. Каждый год около 2 тысяч сотрудников госорганов обучаются здесь, а более 70 % членов правительства ее выпускники. 

# Высшее образование в Беларуси

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