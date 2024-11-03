День открытых дверей прошёл в Академии управления при Президенте Беларуси

День открытых дверей прошел накануне в Академии управления при Президенте Беларуси. Познакомиться с элитным вузом страны приехало несколько сотен абитуриентов из всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День открытых дверей прошел накануне в Академии управления при Президенте Беларуси. Познакомиться с элитным вузом страны приехало несколько сотен абитуриентов из всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не только молодые люди, стремящиеся получить первое высшее образование, но и потенциальные абитуриенты магистратуры, а также те, кто планирует продолжить обучение на втором и последующих уровнях. Однако у всех общая цель – узнать о тонкостях учебного процесса.
Будущие управленцы получили уникальную возможность встретиться с руководством академии, заведующими кафедрами и лидерами студенческого самоуправления. Для желающих была организована возможность присоединиться к мероприятию через видеосвязь.
Ксения Шаплыко:
Для себя я выбрала факультет государственного управления и права. Академия управления это, во-первых, престижно. Престижная профессия, она дает еще управленческую специальность. И для меня это очень было важно. И я поставила для себя цель. И к этой цели я иду целенаправленно, не сбиваясь в пути.
Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Качественный состав тех ребят, которых мы набрали в этом году, говорит о том, что на самом деле сюда поступают, наверное, самые лучшие ребята. Конкурс растет существенно. Ребята из всех регионов нашей страны. Более 70 % – это ребята из регионов.
И это очень хорошо, потому что мы готовим управленцев-патриотов, управленцев-государственников. И они все вернутся в свои регионы и будут продвигать государственную политику.
Академия управления при Президенте Беларуси ведущий вуз страны по подготовке руководителей всех уровней. За 30 лет кузница управленческих кадров выпустила около 100 тысяч специалистов. Каждый год около 2 тысяч сотрудников госорганов обучаются здесь, а более 70 % членов правительства ее выпускники.