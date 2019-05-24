Будущее печатных СМИ, технологии телевидения и роль блогеров. Какие темы обсудили на «Летней школе журналистики» в Бресте

Новости Беларуси. Современные технологии телевидения, роль блогеров, а также будущее печатных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти и другие актуальные темы 24 мая обсуждали во время «Летней школы журналистики» в Бресте. В роли спикеров выступили именитые медиа-эксперты из ведущих телеканалов, радиостанций, информационных агентств и газет Беларуси и России.

Акцент был сделан на подготовке журналистов в эпоху цифровизации. Мастер-классы проходили на трех площадках университета. Помимо студентов опыт известных журналистов заинтересовал и тех, кто только пришел в профессию.

Мариам Табагари, корреспондент информационного агентства «Могилевские ведомости»:

Журналистика – это не просто профессия. Это вся жизнь. Если не находиться 24 часа в сутки семь дней в неделю в профессии, значит, не быть специалистом в свое деле. На этом форуме мне интересно встретить коллег из других областных изданий, обменяться опытом, поучаствовать в секциях, выслушать спикеров.