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О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района

24 мая 2019 17:36
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Новости Беларуси. Жизнь ценой в пуд соли. В Великую Отечественную войну Крупский район стал одной из самых крупных в стране партизанских зон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района-1

Во время фашистской оккупации на территории района действовали почти 6000 партизан. За пойманного солдата обещали награду – 13 пудов соли, что в то непростое время было на вес золота.

О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района-4

Однако жители своих не сдавали. В злости оккупанты сжигали деревни, уничтожали хозяйства, убивали людей.

О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать, – в видеоматериале Ксении Худолей.

О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района-7

О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района-9

О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района-11

О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района-13

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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