О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района

Новости Беларуси. Жизнь ценой в пуд соли. В Великую Отечественную войну Крупский район стал одной из самых крупных в стране партизанских зон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жизнь ценой в пуд соли. В Великую Отечественную войну Крупский район стал одной из самых крупных в стране партизанских зон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время фашистской оккупации на территории района действовали почти 6000 партизан. За пойманного солдата обещали награду – 13 пудов соли, что в то непростое время было на вес золота.
Однако жители своих не сдавали. В злости оккупанты сжигали деревни, уничтожали хозяйства, убивали людей.
О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать, – в видеоматериале Ксении Худолей.