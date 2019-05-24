О тех, кто не вернулся, и тех, кто продолжал ждать. Военный дневник Крупского района

Новости Беларуси. Жизнь ценой в пуд соли. В Великую Отечественную войну Крупский район стал одной из самых крупных в стране партизанских зон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время фашистской оккупации на территории района действовали почти 6000 партизан. За пойманного солдата обещали награду – 13 пудов соли, что в то непростое время было на вес золота.