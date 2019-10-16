Будущее чёрного золота. Международный форум «Нефтехимия-2019» проходит в Минске

Новости Беларуси. 16 октября в Минске открылся международный форум «Нефтехимия-2019». Здесь обсуждаются новые технологии, экспортно-импортный потенциал сотрудничества, кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – подготовке квалифицированных специалистов для нефтехимической отрасли. Форум открыл конкурс научных разработок студентов, магистрантов и аспирантов ведущих вузов нефтехимии. Его главная цель – выявить таланты и помочь им проявить себя в профессионоальной сфере. Здесь представлены как отечественные работы, так и технологии гостей конференции. Корреспондент Вероника Гришкова разбиралась в теме.

Здесь представлен теплоизоляционный материал, который получается на основе кремнегеля.

Ее работа – разрушение гор не тектоническим, а титаническим трудом. Разработка молодого ученого Белорусского государственного технологического университета Божены Жих позволит горы химических отходов под Гомелем превратить в доходное производство.

Божена Жих, младший научный сотрудник Белорусского государственного технологического университета:

Вовлечение в производство кремнегеля с получением таких технически важных продуктов как жидкое стекло, вспененные теплоизоляционные материалы, позволит улучшить экологическую обстановку в регионе, создать новые рабочие места. Особенностью данных материалов является снижение их себестоимости в сравнении с существующими аналогами.

Это лишь одна из четырех десятков разработок, представленных на конкурс молодых ученых международного форума «Нефтехимия-2019». Уже второй год подряд он собирает в стенах БГТУ лучших представителей отрасли со всего света. Особое внимание к нему у менеджеров ведущих предприятий Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Сергей Каюшников, начальник инженерно-технического центра ОАО «Белшина»:

У нас существует внутриотраслевая лаборатория совместно с Белорусским государственным техологическим университетом. В этом году нам выделены государственные средства в размере 3,2 миллиона белорусских рублей на закупку уникального оборудования, исследовательского оборудования. Такого ни у кого практически нету.

В рамках форума состоится открытие учебно-образовательного научно-практического центра стекла и керамики, аналогов которому в СНГ сегодня нет. Он позволит студентам и преподавателям БГТУ синтезировать и разрабатывать новые материалы. Практическое применение теоретических знаний – основа подготовки кадров современного технического вуза.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

В настоящее время университет ведет подготовку по 37 специальностям. Есть новые потребности и новые задачи, которые стоят перед экономикой нашей страны. Мы надеемся, что благодаря таким площадкам и обсуждениям, сотрудничеству они будут решаться.