«Будет выведено 22 участка». В столице начинается плановое отключение горячей воды

В этот период будет идти подготовка теплосетей к работе зимой. В планах – устранить дефекты и повреждения, заменить оборудование. Всего ремонту подлежит 100 участков. Это около 60 километров тепломагистралей. Горячая вода будет отсутствовать не более 13 дней. Когда наступит период отключений в том или ином доме, можно узнать на сайте «Минскэнерго». Продлится ремонт сетей до 30 августа.