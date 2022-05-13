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«Будет выведено 22 участка». В столице начинается плановое отключение горячей воды

13 мая 2022 17:50
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Новости Беларуси. С 17 мая в Минске начнется плановое отключение горячей воды в жилых домах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Будет выведено 22 участка». В столице начинается плановое отключение горячей воды-1

В этот период будет идти подготовка теплосетей к работе зимой. В планах – устранить дефекты и повреждения, заменить оборудование. Всего ремонту подлежит 100 участков. Это около 60 километров тепломагистралей. Горячая вода будет отсутствовать не более 13 дней. Когда наступит период отключений в том или ином доме, можно узнать на сайте «Минскэнерго». Продлится ремонт сетей до 30 августа.  

«Будет выведено 22 участка». В столице начинается плановое отключение горячей воды-4

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:  
Правила требуют нормативные документы, чтобы все подготовки к отопительному сезону, все сети прошли гидравлические испытания. 17-18 мая – это первый этап вывода участков магистральных сетей на испытания и ремонт. Будет выведено 22 участка. Это примерно пятая часть города.  

# Водоснабжение # общество # Андрей Жешко # Фотофакт

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