«Их привезли как трофей из Германии» – история минских часов на Привокзальной площади
Анна Меркушевич, корреспондент:
Когда часы 12 бьют, этот момент в новогоднюю ночь всегда самый особенный. Даже самые отъявленные скептики нет-нет, да и загадают желание, то самое сокровенное, осуществление которого они ждут в следующем году. Правда, тут главное успеть загадать то самое желание до боя курантов.
Своих курантов в нашей стране нет, но у нас есть часы более уникальные. Одни такие находятся прямо на Привокзальной площади столицы.
Екатерина Шаповалова, экскурсовод, историк:
После Великой Отечественной войны в конце 40-х, начале 50-х годов напротив вокзала был построен большой жилой квартал по принципу «город в городе». Что это значит? Это такая почти автономная застройка, где есть и жилье, и работа, и необходимая минимальная инфраструктура.
Проект нашей привозальной площади был готов к 1947 году. Над этим проектом работал коллектив ленинградских архитекторов во главе с Борисом Рубаненко.
В 1953-м были построены знаменитые ворота города. Башни украшали огромные, высотой в 3,5 метра, скульптуры солдата, рабочего, колхозницы и инженера. На одной из них был герб БССР, а на другой...
Екатерина Шаповалова:
На левой башне располагаются самые большие в Беларуси часы. Их диаметр более 3,5 метров. Они привезены как трофей из Германии. И минутная стрелка этих часов достигает почти 2 метров.
Поначалу часы были с боем. Управлялись механическими шестеренками и огромной гирей, трос от которой тянулся вниз по лифтовой шахте аж до шестого этажа. Огромный механизм занимал два этажа. А что сейчас? Как выглядит сердце хронометра? Чтобы узнать все тайны и загадки, отправляемся в часовую комнату вместе с Матвеем Шипко, электромехаником связи Минской дистанции сигнализации и связи Белорусской железной дороги. Именно этот человек отвечает за их работу.
Анна Меркушевич:
Чтобы попасть на башню, необходимо подняться на 11 этаж на лифте, а дальше пройти по узким коридорам еще два этажа, иногда даже согнувшись.
Полоса препятствий позади. Открываем очередную дверь. И вы удивитесь, но в маленькой комнатушке лишь несколько современных коробочек на стене.
Подробности в видео.