«Их привезли как трофей из Германии» – история минских часов на Привокзальной площади

Анна Меркушевич, корреспондент:

Когда часы 12 бьют, этот момент в новогоднюю ночь всегда самый особенный. Даже самые отъявленные скептики нет-нет, да и загадают желание, то самое сокровенное, осуществление которого они ждут в следующем году. Правда, тут главное успеть загадать то самое желание до боя курантов. Своих курантов в нашей стране нет, но у нас есть часы более уникальные. Одни такие находятся прямо на Привокзальной площади столицы.

Екатерина Шаповалова, экскурсовод, историк:

После Великой Отечественной войны в конце 40-х, начале 50-х годов напротив вокзала был построен большой жилой квартал по принципу «город в городе». Что это значит? Это такая почти автономная застройка, где есть и жилье, и работа, и необходимая минимальная инфраструктура. Проект нашей привозальной площади был готов к 1947 году. Над этим проектом работал коллектив ленинградских архитекторов во главе с Борисом Рубаненко. В 1953-м были построены знаменитые ворота города. Башни украшали огромные, высотой в 3,5 метра, скульптуры солдата, рабочего, колхозницы и инженера. На одной из них был герб БССР, а на другой... Екатерина Шаповалова:

На левой башне располагаются самые большие в Беларуси часы. Их диаметр более 3,5 метров. Они привезены как трофей из Германии. И минутная стрелка этих часов достигает почти 2 метров.

Поначалу часы были с боем. Управлялись механическими шестеренками и огромной гирей, трос от которой тянулся вниз по лифтовой шахте аж до шестого этажа. Огромный механизм занимал два этажа. А что сейчас? Как выглядит сердце хронометра? Чтобы узнать все тайны и загадки, отправляемся в часовую комнату вместе с Матвеем Шипко, электромехаником связи Минской дистанции сигнализации и связи Белорусской железной дороги. Именно этот человек отвечает за их работу. Анна Меркушевич:

Чтобы попасть на башню, необходимо подняться на 11 этаж на лифте, а дальше пройти по узким коридорам еще два этажа, иногда даже согнувшись.