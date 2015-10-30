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Будет ли оплачен больничный, если он приходится на отпуск за свой счет?

30 октября 2015 10:07
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до испорченной мебели и обуви. 

Житель Солигорска задает вопрос:
Недавно по семейным обстоятельствам я взял на работе отпуск на две недели за свой счет. Буквально через три дня с начала отпуска заболел и на следующие десять дней взял больничный. Будет ли мне оплачено пособие по временной нетрудоспособности?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с действующим на территории Республики Беларусь законодательством, если у работника дни временной нетрудоспособности пришлись на период отпуска за свой счет, то пособие по временной нетрудоспособности за указанный период не назначается.

# общество # Работа в Беларуси # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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