Некоторые из нас, видя такое совпадение чисел на часах, загадывают желание, кто-то считает знаком свыше, а другие простой случайностью. Стоит ли придавать значение цифрам или числам, которые встречаются в нашей жизни?

Нумерологические знания пришли к нам из древности. Ещё до нашей эры Пифагор разрабатывал теории жизненного кода. Как только человек появляется на свет – он обретает цифру или знак судьбы, который складывается из даты рождения.

Например, вы родились 12 июля 1989 года. Все цифры, входящие в дату, включая число, месяц и год, суммируем по одной и получаем в данном случае 37. Цифры результата также складываем, пока не выйдем на однозначное чило, или цифру Судьбы.

Нумерологи считают, что все цифры нашей жизни неслучайны: номер дома, телефона, паспорта и даже автобуса, в котором вы едете на работу. И если научиться понимать значение отдельных чисел, можно превратить их в своих верных друзей.

Игроки в лотереи часто пытаются найти своё счастливое число, которое поможет им выиграть. Студенты придают значение номеру билета на экзамене. И даже у людей несуеверных есть свои любимые и нелюбимые числа.

Счастливое число у каждого из нас действительно может быть. И это не магия, а благоприятное сочетание цифр разных планет. Именно поэтому существует также нумерология дня, которая может подсказать, насколько удачным окажется день для тех или иных начинай.

Цифры называют языком Вселенной. Кто-то с этим согласится, кто-то нет, но возможно, знание определенных законов поможет лучше понимать этот мир.