БРСМ запустил масштабный проект «Хлебороб-2026»

От золотого колоса до свежего каравая. Белорусский республиканский союз молодежи запустил масштабный проект «Хлебороб-2026», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти сотня бойцов студотрядов заступила на смену в хозяйстве «Крутогорье-Петковичи», на комбинате хлебопродуктов и заводах «Минскхлебпрома». Ребята пройдут весь путь создания хлеба: от горячей уборочной на полях до прилавка магазина.