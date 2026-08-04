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БРСМ запустил масштабный проект «Хлебороб-2026»

04 августа 2026 18:18
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От золотого колоса до свежего каравая. Белорусский республиканский союз молодежи запустил масштабный проект «Хлебороб-2026», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

БРСМ запустил масштабный проект «Хлебороб-2026»-2

Почти сотня бойцов студотрядов заступила на смену в хозяйстве «Крутогорье-Петковичи», на комбинате хлебопродуктов и заводах «Минскхлебпрома». Ребята пройдут весь путь создания хлеба: от горячей уборочной на полях до прилавка магазина.

Как студенты обеспечивают продовольственную безопасность страны, смотрите в видео. 

# БРСМ

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