БРСМ 6 сентября отмечает 11-летие

Новости Беларуси. Новые проекты ко дню рождения. БРСМ отмечает 11-летие. Сегодня в рядах объединения 500 тысяч человек, молодежные акции достигают республиканских масштабов, а перенимать опыт БРСМ приезжают иностранные коллеги. В новым году у союза молодежи будет усовершенствованный интернет-портал, еще одна радиостанция, уникальные фестивали и конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы приходим к 11-летию с новым сайтом, с новой радиостанцией, с новой песней, а не просто с новыми проектами, а с проектами, которые получили поддержку в молодежной среде. И мы их развили до такой ступени, что сегодня они значимы для республики в целом.

Восстанавливать храмы, и помогать тем, кто рядом. В гости к сиротам, инвалидам, ветеранам — и не с пустыми руками. Уже привычка для 18 тысяч волонтеров. Движение «Доброе сердце» одно из тех, что стало традицией. Идея одна - там где нужна помощь, БРСМ всегда рядом, и всегда вовремя.

С добрым сердцем на сей раз заглянули к детям. В этом центре полтора десятка малышей, мамы и папы которых в стадии лишения родительских прав.

Канцелярские товары, школьные принадлежности и спортинвентарь собирали месяц. К новому учебному году подарили самое необходимое: тетрадки, ручки, и главное - внимание.

Ангелина Высоцкая, волонтёр:

Подарки для детей - это, наверное, самое счастливое в их жизни. Он рисуют, играют - они счастливы.

Актуальна для современной молодежи охрана правопорядка. Речь о совместном проекте с МВД. Ребята ходят в тренажерный зал, следят за законностью и готовятся к службе в вооруженных силах. Самых талантливых и одаренных поддерживают в формате «Сто идей для Беларуси». Для спортсменов - Золотая шайба, Огонь танца, Стремительный мяч, и даже «триатлон с АйронМэном».

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

К нам приезжают из Австрии, из Германии, из Венесуэлы, из Китая, из Российской Федерации, из Казахстана, их Армении. К нам приезжают для того, чтобы посмотреть, как выстроена наша деятельность, как мы реализовываем проекты.

Удержать молодежь помогает постоянное развитие. Одно из последних нововведений — трудоустройство не только летом, но и в течение учебного года. Хорошие условия и добросовестные работодатели — забота БРСМ. Этом летом студенты на некоторых объектах зарабатывали до тысячи долларов в месяц. О досуге тоже не забывают, 11-летие отметят уникальным киберфестивалем, новым интернет-порталом и песенным конкурсом с премиальным в 10 миллионов.