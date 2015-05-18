Бриллиантовая свадьба: Семья Курьянович, ветераны ВОВ из Витебского района отметили 60-летний юбилей

Новости Беларуси. Бриллиантовая свадьба и отнюдь не бриллиантовая жизнь. В год Великой Победы супруги Курьянович из Витебского района отметили 60-летний юбилей совместной жизни. Ветераны прошли войну, не раз оказывались лицом к лицу со смертью, но выжили. И всё для того, чтобы встретить друг друга, вырастить пятерых детей, шестерых внуков и правнучку. И чтобы пронести свою любовь сквозь десятилетия, и вместе встретить юбилей Великой Победы. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ о семейном счастье, которое длится уже седьмой десяток лет.

Такой прекрасной 17-летней девушкой она встретила Победу. Но до этого была в партизанах, даже в бригаде легендарного Батьки Миная. Позже попала на фронт, где выносила раненых с поля боя. Несколько раз юная Маша была на волосок от смерти, как и её будущий супруг.

Мария Курьянович, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда уже немцы подскочили и стали арестовывать, то мама меня в телегу бросила и тряпками накинула.

Валентин Курьянович, ветеран Великой Отечественной войны:

Только вышел на это болото из леса, а сзади немцы. Вот так, 20 метров. Сразу: иди сюда. А у меня была граната. Я гранату потихоньку готовлю, и как швырну ее туда к ним, гранату эту. А сам бежать. Они открыли огонь, а я в болоте увяз и упал, а они думали, что убили, и успокоились.

На войне смерть не единожды обходила их стороной. Видимо, уготована была им другая судьба. Встретились молодые люди в Витебской ветакадемии в 1955 году. Прямо из вуза и поехали в ЗАГС.

Мария и Валентин Курьянович, ветераны Великой Отечественной войны:

В простой рабочей одежде, как он был студент, как я была на работе. В два часа занятия кончились, сели в трамвай и поехали.

С того момента, когда не было ни места, ни времени для фаты и подвенечного платья, и началась их совместная жизнь. Сегодня, спустя 60 лет после свадьбы, супруги вспоминают, что бриллиантов никогда не ждали от жизни. Все делали сами – работали, держали огромное хозяйство и поднимали пятерых детей.

Мария и Валентин Курьянович, ветераны Великой Отечественной войны:

У нас задача была, как бы дать правильный путь детям и дать высшее образование. Это было в первую очередь.

Сегодня у супругов-ветеранов уже шестеро внуков и маленькая правнучка. Большая семья, к сожалению, собирается редко: жизнь разбросала всех по разным городам и даже странам. Но каждый Курьянович помнит родительский наказ.

Мария Курьянович, ветеран Великой Отечественной войны:

Жизнь нужно построить так, чтобы дети тебя любили, чтоб ты семью свою уважал и крепко стоял на почве.