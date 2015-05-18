Звонок на горячую линию СТВ: В Фаниполе работники ЖКХ сбивают с деревьев гнезда грачей с птенцами

Новости Беларуси. Поводом для этого материала послужил звонок на горячую линию телеканала СТВ от жителей Фаниполя. Они сообщили, что в их городе с деревьев массово сбрасывают гнёзда грачей, причем вместе с птенцами.

По одной из версий – пернатые, якобы, шумели и мешали местным жителям. Однако сами местные жители утверждают обратное: давно привыкли к такому соседству и никогда на него не жаловались. Они же, кстати, и сообщили об этом вопиющем случае в инспекцию природных ресурсов и окружающей среды.

Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ выехала на место, где попыталась разобраться в ситуации.

Анна Голёта, СТВ:

Чтобы избавиться от птиц, можно, воспользоваться нелетальные средства. Например, такими, как ультразвук. Однако те, кто считают себя царями природы, находят куда более зверские способы.

Евгений Тимофеевич, майор в отставке, за свою жизнь повидал многое. Но о людской жестокости, свидетелем которой стал, вспоминает со слезами на глазах.

Евгений Матлахов:

С длинной палкой мужчина залазит на обычный подъемник и начинает гнезда сбивать. Раз – гнездо падает и вороненок падает. Когда мы подняли шум, они пособирали их в мешки и полуживых птенцов в мешках утащили.

Пособирать в мешки всех птенцов рабочие не успели. Увидев нашу съёмочную группу, поспешили удалиться. После их ухода местные жители нашли почти три десятка погибших грачей.

Люди соседствуют с пернатыми уже много лет, на неудобства никогда не жаловались. И, заметив «раскиданные гнёзда», сами позвонили «спасателям» природы.

Оксана Тихоненко:

Мы тоже не в восторге от такого соседства. Но мы уже к ним привыкли, они привыкли к нам. Но это было очень жестоко. Я даже не ожидала, что весь наш дом начнёт звонить.

К сожалению, подобный случай жестокого обращения с братьями нашими меньшими не единственный. Всего несколькими днями ранее от рук людей в Малорите также пострадали пернатые.

Тимофей Пико, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Там мёртвые особи грача были подвешены за лапы проволокой к деревьям. Они были размещены на высоте где-то 5-7 метров.

Во многих городах избавляться от птиц и в правду просто необходимо. Ведь пернатые нередко объединяются в стаи, в которых насчитываются сотни и даже тысячи особей. Убирать гнёзда с деревьев — можно. Но только в установленные сроки.

Максим Лысенко, начальник Дзержинской инспекции природных ресурсов и окружающей среды:

Гнёзда можно убирать с 15 октября по 16 апреля, пока отсутствуют птенцы. Так идёт регулирование численности птиц. Виновные будут найдены. Мы уже установили, что здесь работало ЖКХ. Мы найдём птенцов и оценим вред.

Мы позвонили директору Дзержинского ЖКХ, чтобы получить короткий комментарий. На телефонные переговоры было потрачено полдня.

Николай Жибуль, генеральный директор УП «Дзержинское ЖКХ»:

Да, мы срезали деревья. Убирали гнезда для того, чтобы в паке в Дзержинске они, извините, не гадили людям. Везде цивилизованные люди это делают.

Разрушителей гнёзд ждёт штраф до 20 базовых величин. Плюс им придётся возместить ущерб, нанесённый природе: а это ещё по 6 базовых за каждого убитого грача.