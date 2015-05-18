Финансовая милиция вычислила «тунеядца», который купил валюту на 7 млрд рублей – он должен заплатить более 800 млн налога

Новости Беларуси. Сотрудники финансовой милиции пытаются разобраться в весьма запутанной ситуации. Внимание налоговиков Минского района привлек безработный мужчина после покупки очень крупной суммы валюты – на 7 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверки выяснилось, что он не раз попадал в поле зрения милиции и вообще вел асоциальный образ жизни. Но самое примечательное в этой ситуации то, что уже несколько месяцев этот мужчина и вовсе находится «за решеткой».

Начиная с апреля 2015, быть безработным в Беларуси стало накладно. За праздную жизнь в течение полугода людей, которых в народе называют не иначе как тунеядцы, раз в год обязали платить по 20 базовых. Пока система, позволяющая отслеживать персон со статусом «безработный», находится на стадии разработки, первоисточником для налоговой инспекции зачастую становятся сведения финансовой милиции. Так, обладателей кругленьких сумм отслеживают по данным банковских работников.

Юрий Почтарев, заместитель начальника инспекции, начальник управления ИМНС по Минскому району №1:

Нам поступила информация от Департамента финансовых расследований, что один из жителей Минского района приобрел валюту на сумму 6,9 миллиардов рублей. Данной информацией мы заинтересовались и пригласили данного гражданина предоставить декларацию о доходах и имуществе.

В предоставленной декларации инспекторы обнаружили некоторые пробелы. В виду попавших в поле зрения финансовой милиции растрат, доходы мужчины оставляли желать лучшего.

Как выяснилось в ходе проверки, с прошлого года подозреваемый числится безработным. Поделиться с сотрудниками налоговой секретом такой прибыли он отказался, что не помешало специалистам насчитать молчаливому собеседнику подоходный налог, превышающий 800 миллионов рублей.

Как скоро они пополнят государственную казну, пока не известно. За время расследования мужчина оказался в местах не столь отдаленных – сказалась его страсть к пагубным привычкам и незавидное прошлое.

Александр Черезов, заместитель начальника управления по идеологической и кадровой работе УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и городу Минску:

Ему предъявлено обвинение по статье 409 УК Республики Беларусь (грабеж). После того он скрывался от органов, был найден и определен в исправительно-трудовую колонию.

Есть вероятность того, что кто-то воспользовался паспортом этого гражданина, чтобы на него купить определенное количество валюты.

Ситуация в криминальных кругах довольно распространенная. Во всех тонкостях этого дела правоохранителям еще предстоит разобраться. Собственно, как и в самом декрете «О предупреждении социального иждивенчества». В своем ежегодном Послании Александр Лукашенко поручил парламентариям доработать документ, чтобы исключить все возможные спорные моменты.

Валерий Бороденя, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Передали в Администрацию Президента достаточно большой пакет предложений по тому, как все-таки выстроить механизм, чтобы это был гибкий механизм и в то же время достаточно жесткий, который бы заставлял людей платить налоги и помнить о том, что мы все обязаны софинансировать государство. Уже та редакция, которая была подписана президентом, рабочая. Я думаю, как и сказал президент, она будет отработана на практике и уже по ходу использования декрета будут внесены некие изменения.

Пока документ находится на доработке и создается единая система работы, уполномоченные органы уже нашли свои точки соприкосновения. Благодаря декрету Президента №3, сегодня тунеядцы все чаще попадают в поле зрения правоохранительных органов. И, как показывает практика, за статусом «безработный» скрываются не только долги за праздную жизнь, но и более серьезные преступления.