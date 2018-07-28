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Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину

28 июля 2018 19:18
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Новости Беларуси. Автолюбители из всех уголков Беларуси устроили оглушительное соревнование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-1

Более 30 обладателей нестандартных аудиосистем представили свои авто публике. О том, как присуждали звание самой громкой машины, и какой рекорд поставлен в этом году, расскажет корреспондент Кристина Федорович.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-4

От такой дискотеки на четырех колесах в прямом смысле волосы встают дыбом. Иван Слабейко – обладатель этого «золотого автомобиля». И здесь речь не о цвете, а о наградах.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-7

Его машина не проигрывала еще ни одного соревнования. Иван с гордостью показывает багажник с усилителями и прочим оснащением. Это авто он купил специально для своего хобби еще 7 лет назад.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-10

Иван Слабейко, участник:
Просто чтобы поменять усилитель, добавить аккумулятор или поменять те же сабвуферы иногда уходит 2-3 месяца. То есть кропотливая работа.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-13

Здесь не только новые иномарки, но и авто, возраст которых измеряется десятилетиями. Такое же богатое разнообразие и в оснащении салона.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-16

Например, Александра в багажник помещается только оборудование, которое весит около 60 килограммов. У многих автолюбителей аудиосистема дороже, чем сама машина.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-19

Андрей Семавин, руководитель Белорусской лиги автозвука:
Мы хотим сделать в следующем году полноценный чемпионат. То есть не одно соревнование, а сделаем несколько этапов, чтобы у нас был чемпионат с финалом.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-22

Соревнования прошли в двух классах. В первом определили самое громкое авто. Чтобы выявить победителя, тонкий слух не нужен – в дело вступает специальный датчик.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-25

Алексей Баков, судья-организатор:
Датчик устанавливается в автомобиле на лобовое стекло специальной линейкой. У всех датчик висит одинаково: 30 сантиметров от стойки, 10 от панели.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-28

Новый рекорд страны – 163 децибела, что сравнимо с шумом самолета при взлете. Во втором же этапе оценивалось умение управлять аудиосистемой.

Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину-31

Кристина Федорович, СТВ:
Тише едешь – дальше будешь. Здесь же, как оказалось, автомобилисты руководствуются другой логикой. Для них главное не как машина едет, а как она звучит.

# Автомобили # общество # Иван Слабейко # Андрей Семавин # Кристина Федорович # Фотофакт

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