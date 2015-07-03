Новости Беларуси. На Гомельщине в День Независимости открыл свои двери музей-блиндаж. Строительство нового объекта стало логическим продолжением создания мемориального комплекса, посвящённого началу наступательной операции «Багратион», в ходе которой и была освобождена Беларусь.

Возведённый год назад в месте, где и начиналась наступательная операция, монумент дополнили командный пункт, окопы и музей-блиндаж. Строители и историки постарались воссоздать ключевые объекты и сохранить историческую правду в камне и дереве.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Это дань уважения солдатам и генералам, которые осуществили эту операцию.

Ирина Ясенецкая, житель Светлогорска:

У школьников, у молодежи, вообще, наверное, у всего населения появилось больше патриотизма, чувства свободы, уверенности в завтрашнем дне. Я думаю, это и есть наша независимость.

Концерты и массовые гуляния на Гомельщине сейчас в самом разгаре. Продолжится праздник до позднего вечера, когда небо раскрасит праздничный салют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.