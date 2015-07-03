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В Витебске День Независимости Беларуси отмечали на земле, в воздухе и даже на воде

03 июля 2015 18:03
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Новости Беларуси. В Витебске День Независимости Беларуси отмечают на земле, в воздухе и даже на воде. Прямо сейчас десантники на БТР преодолевают водную преграду. В акватории Западной Двины защитники северных рубежей страны демонстрируют слаженность действий и силу командного духа.

А под куполами парашютов с мирного неба на мирную землю спустился с флагами Беларуси, северного региона страны и самого Витебска спортсмены.

Екатерина Симанович, житель Витебска:
Желаю ветеранам здоровья крепкого, долгих лет жизни, пускай на их лицах всегда будет улыбка и счастье. Мы всегда отмечаем, поздравляем нашего дедушку с этим праздником.

Насыщен событиями этот день и в небольших городах. В Лиозно, к примеру, 3 июля открыли Аллею Славы.

Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, герои соцтруда. На этих стелах увековечено почти 2 десятка имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # 3 июля 2015 года в Минске

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