Брексит, проблемы в экономике и недовольство людей – Дзиодзина разобралась в мотивах политики Сунака

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Наблюдая за происходящим на мировой арене в «большой» политике, можно вывести один занимательный тезис: если хочешь что-то понять о представителе той или иной страны, смотри на тех, кто поддержал процесс его становления. Поскольку это многое может сказать о его мотивах. Взять в свои руки бразды правления и объяснить, почему этот политик решал поступить именно так, а не по-другому.
Например, на днях стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал в отставку. Причиной послужил проигрыш консервативной партии на прошедших парламентских выборах, которую возглавлял уже бывший премьер.
Если верить открытым источникам и данным социологических опросов, то поводом утраты доверия избирателей стало именно то, что Сунак так и не справился ни с одним из основных своих обещаний, что давал британцам. И по итогам его присутствия в должности стало хуже.
Коррупционные скандалы при правлении Риши Сунака не только усугубились, но и поспособствовали отрицательному отношению к власти со стороны народа. Ведь вместо того, чтобы снимать людей с должности и отправлять отвечать по закону, экс-премьер не увольнял их из правительства, ссылаясь на то, что надо бы разобраться.
Такая реакция Сунака была оценена британским народом как слабость, и рейтинг доверия к местным властям продолжил снижаться. Если верить открытым данным статистики.
Брексит, экономические проблемы Британии и ухудшение качества жизни продолжали стимулировать возмущение в обществе. В то время как Сунак сперва игнорировал эту проблему, а потом обострил недовольство людей новой поправкой в законе. Ограничения права на забастовки абсолютно закономерно послужили новым поводом недовольства и подкрепили набор проблем с экономикой.
Алена Дзиодзина:
Наблюдая за динамикой этих проблемных вопросов в Британии, на первый взгляд кажется, что прошлый премьер-министр просто не справился со своими прямыми задачами. Однако, внимательно изучив биографию Риши Сунака, есть основания полагать, что мотивы его решений вполне могут быть не случайными.
Потому как сперва он несколько лет отработал на крупнейшую американскую банковскую компанию Goldman Sachs, а затем получил грант от госдепартамента США на продолжение высшего образования в Стэнфордском университете. Эта взаимосвязь с одним из наиболее влиятельных денежных потоков (в том числе и на политику США) дает повод подумать, что мотивы поступков Сунака были продиктованы интересами Штатов, а не Британии. Ведь страны – давние конкуренты в большой политике.
На данный момент бывшему премьеру Британии чуть больше лет, чем было Александру Лукашенко, когда тот вступил в президентскую должность. И порой глава государства упоминал, как в самом начале пути президентства к нему приехал Джордж Сорос. Для справки, это один из самых влиятельных людей на мировую политику. Сорос предложил молодому Лукашенко свою благосклонность, инвестиции в Беларусь и «содействие». После чего молодой глава государства отправил его обратно, в Америку. И после той встречи ни разу не видел! Потому как мотивы править у Президента иные, чем необходимость обслуживать интересы Штатов. Чего не скажешь о Сунаке.
Читайте также:
Вознесение Господне и кадровые решения в медиасфере. В чем совпадения, рассказала психолог
Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО? Рассказала Алена Дзиодзина
Дзиодзина: трудно представить, чтобы Лукашенко не реагировал на проблему в регионе, в отличие от Макрона