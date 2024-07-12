Брексит, проблемы в экономике и недовольство людей – Дзиодзина разобралась в мотивах политики Сунака

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Наблюдая за происходящим на мировой арене в «большой» политике, можно вывести один занимательный тезис: если хочешь что-то понять о представителе той или иной страны, смотри на тех, кто поддержал процесс его становления. Поскольку это многое может сказать о его мотивах. Взять в свои руки бразды правления и объяснить, почему этот политик решал поступить именно так, а не по-другому.

Например, на днях стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал в отставку. Причиной послужил проигрыш консервативной партии на прошедших парламентских выборах, которую возглавлял уже бывший премьер.

Если верить открытым источникам и данным социологических опросов, то поводом утраты доверия избирателей стало именно то, что Сунак так и не справился ни с одним из основных своих обещаний, что давал британцам. И по итогам его присутствия в должности стало хуже.

Коррупционные скандалы при правлении Риши Сунака не только усугубились, но и поспособствовали отрицательному отношению к власти со стороны народа. Ведь вместо того, чтобы снимать людей с должности и отправлять отвечать по закону, экс-премьер не увольнял их из правительства, ссылаясь на то, что надо бы разобраться.

Такая реакция Сунака была оценена британским народом как слабость, и рейтинг доверия к местным властям продолжил снижаться. Если верить открытым данным статистики.

Брексит, экономические проблемы Британии и ухудшение качества жизни продолжали стимулировать возмущение в обществе. В то время как Сунак сперва игнорировал эту проблему, а потом обострил недовольство людей новой поправкой в законе. Ограничения права на забастовки абсолютно закономерно послужили новым поводом недовольства и подкрепили набор проблем с экономикой.