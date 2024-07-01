Прямой эфир

Сотрудники Стародорожского РОВД передали в детский приют велосипеды

01 июля 2024 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Руководство и сотрудники Стародорожского РОВД передали в детский социальный приют велосипеды, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники Стародорожского РОВД передали в детский приют велосипеды-1

Их купили на деньги, полученные по решению суда по исковому заявлению о защите чести, достоинства и деловой репутации. В летнее время такой подарок для воспитанников учреждения особо актуален. В детском социальном приюте Стародорожского района воспитываются 14 ребят в возрасте от 5 до 17 лет.

Сотрудники Стародорожского РОВД передали в детский приют велосипеды-4

Очень рады, что нам подарили два велосипеда. Мы каждый день катаемся, друг друга возим.
Мы все рады, что нам привезли новые велосипеды и что летом всегда все готовы кататься на велосипедах.

Сотрудники Стародорожского РОВД передали в детский приют велосипеды-7

Александра Мороз, директор детского социального приюта Стародорожского района:
К нам регулярно приезжают не только по праздникам спонсоры. Существенная помощь идет на благоустройство нашего здания, потому что оно у нас не новой постройки. За счет средств этих была приобретена спортивная детская площадка, физкультурный уголок внутри приюта, мебель, игрушки, конечно же, одежда, обувь, оплачиваются экскурсионные поездки.

Сотрудники РОВД постоянно оказывают помощь учреждению. Так, к новому учебному году планируют закупить школьные принадлежности для ребят.

# Дети # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, как поляки реагируют на фильм «На другом берегу»
01 июля 2024 17:31

Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, как поляки реагируют на фильм «На другом берегу»

Данилович: литовцы до сих пор не имеют 4-томной энциклопедии о ВКЛ, которая есть у нас
01 июля 2024 17:29

Данилович: литовцы до сих пор не имеют 4-томной энциклопедии о ВКЛ, которая есть у нас

Азарёнок: Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину, – он про Батьку писал
01 июля 2024 17:28

Азарёнок: Колас мечтал о мужике, который возглавит Родину, – он про Батьку писал