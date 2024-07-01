Сотрудники Стародорожского РОВД передали в детский приют велосипеды

Руководство и сотрудники Стародорожского РОВД передали в детский социальный приют велосипеды, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Их купили на деньги, полученные по решению суда по исковому заявлению о защите чести, достоинства и деловой репутации. В летнее время такой подарок для воспитанников учреждения особо актуален. В детском социальном приюте Стародорожского района воспитываются 14 ребят в возрасте от 5 до 17 лет.

– Очень рады, что нам подарили два велосипеда. Мы каждый день катаемся, друг друга возим. – Мы все рады, что нам привезли новые велосипеды и что летом всегда все готовы кататься на велосипедах.

Александра Мороз, директор детского социального приюта Стародорожского района:

К нам регулярно приезжают не только по праздникам спонсоры. Существенная помощь идет на благоустройство нашего здания, потому что оно у нас не новой постройки. За счет средств этих была приобретена спортивная детская площадка, физкультурный уголок внутри приюта, мебель, игрушки, конечно же, одежда, обувь, оплачиваются экскурсионные поездки.

Сотрудники РОВД постоянно оказывают помощь учреждению. Так, к новому учебному году планируют закупить школьные принадлежности для ребят.